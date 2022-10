"LA RUSSIA È APERTA AL DIALOGO MA L'OPERAZIONE MILITARE SPECIALE CONTINUA" - NEL GIORNO DELL'INCONTRO TRA VLADIMIR PUTIN E IL PRESIDENTE TURCO ERDOGAN AD ASTANA QUALCOSA SULLO SCACCHIERE MONDIALE SEMBRA MUOVERSI - ERDOGAN STA PROVANDO IN TUTTI I MODI A METTERE NELLA STESSA STANZA USA, RUSSIA, FRANCIA, GERMANIA E REGNO UNITO - LA MEDIAZIONE TURCA POTREBBE ACCELERARE IL LENTISSIMO PROCESSO CHE PUNTA ALLA PACE ATTRAVERSO CREAZIONI DI ZONE CUSCINETTO IN UCRAINA

RECEP TAYYIP ERDOGAN VLADIMIR PUTIN

1 - CREMLINO, L'OFFENSIVA CONTINUA MA SIAMO APERTI AL DIALOGO

(ANSA) - "L'operazione militare speciale" in Ucraina "continua ma la Russia è aperta al dialogo per raggiungere i suoi scopi, che non sono cambiati". Lo ha affermato il Cremlino, citato dalla Tass. Peskov in precedenza ha chiarito, rispondendo a domanda dei giornalisti, che nell'incontro tra il leader russo e turco non si è discusso dell'idea di Ankara di organizzare colloqui a cinque tra Russia, Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito sull'Ucraina.

2 - ERDOGAN E PUTIN OGGI INSIEME AD ASTANA: SI DISCUTE UN PIANO NEGOZIALE PER L'UCRAINA. MA PUÒ VERAMENTE FUNZIONARE?

Rosalba Castelletti per www.repubblica.it

erdogan con putin lukashenko e altri sinceri democratici al tavolo a samarcanda

Se ne parlava da giorni. Ora è lo stesso Cremlino a confermare. Oggi nella capitale kazaka Astana, a margine della Conferenza sull'interazione e sulle misure di rafforzamento della fiducia in Asia (Cica), il presidente turco Recep Tayyip Erdogan presenterà a Vladimir Putin una proposta concreta per mediare la fine delle ostilità in Ucraina.

"I turchi offrono la loro mediazione. Se colloqui tra Russia e Ucraina dovessero mai aver luogo, avverrebbero sul loro territorio: a Istanbul o ad Ankara", ha detto il consigliere per la politica estera del Cremlino Jurij Ushakov. "Erdogan probabilmente proporrà qualcosa di ufficiale", ha aggiunto specificando di aspettarsi una "discussione molto interessante e utile". E ha poi elogiato ancora una volta la posizione della Turchia, che "non si unisce in linea di principio alle sanzioni occidentali illegittime" imposte alla Russia a causa dell'offensiva in Ucraina.

ZELENSKY ERDOGAN PUTIN

Questo "dà ulteriore impulso al rafforzamento della cooperazione economica russo-turca", ha commentato nello stesso giorno in cui Putin e l'ad di Gazprom, Aleksej Miller, hanno proposto di creare in Turchia un hub del gas destinato all'Occidente.

putin erdogan gustano un bel gelato

Membro della Nato, dipendente dal gas e dal petrolio russi, la Turchia ha cercato di mantenere relazioni sia con Kiev sia con Mosca anche dopo il 24 febbraio. Erdogan ha incontrato Putin tre volte negli ultimi tre mesi e parla regolarmente con il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Forte di questa sua posizione equidistante, ha già mediato lo scambio di prigionieri di settembre, facilitato lo scorso luglio l'accordo sull'esportazione del grano ucraino attraverso il Mar Nero e il Bosforo e ospitato due volte a Istanbul negoziatori russi e ucraini.

putin erdogan gustano un cornetto

I colloqui sono falliti, ma avevano portato alla prima vera e unica bozza d'intesa tra i due Paesi. "Purtroppo entrambe le parti si sono rapidamente allontanate dalla diplomazia", aveva dichiarato martedì il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu. "Deve essere stabilito un cessate-il-fuoco il prima possibile. Prima è, meglio è".

ERDOGAN PUTIN

Secondo fonti russe, la proposta turca prevederebbe il congelamento delle ostilità, il riconoscimento di parte dei territori annessi da Mosca e la creazione di una zona cuscinetto. L'idea turca, stando alle stesse fonti, potrebbe dare qualche frutto a Bali durante il G20 di novembre e potrebbe poi essere oggetto di consultazioni riservate a margine dei Mondiali di calcio in Qatar.

PUTIN ERDOGAN

Del resto, osservano, finora sono stati proprio i Paesi asiatici a essere in prima linea nella mediazione. Non solo la Turchia, ma anche l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e la stessa Indonesia, "che ha mostrato fermezza e flessibilità diplomatica nel preparare il G20". Dove, tra l'altro, potrebbe tenersi un bilaterale tra Putin e Joe Biden, anche se le parti continuano a dare segnali ambigui.

erdogan putin

"Non respingiamo mai una mano tesa, ma se capiamo che un partner per un motivo o per l'altro non vuole incontrarci, non ci imponiamo", ha detto Ushakov dopo che Biden aveva detto a Cnn di "non avere intenzione di incontrare Putin" se non per parlare del rilascio della cestista americana Brittney Griner detenuta a Mosca.

Pur senza farsi illusioni, l'ottimismo russo sull'incontro di domani è tale che il sito online filogovernativo News.ru osserva che i colloqui in Kazakhstan "riportano alla memoria il fortunato "formato Astana" dei negoziati multilaterali sulla Siria con la partecipazione di tutte le forze interessate". La chiave di svolta sta tutta qui.

putin erdogan

Finora Putin aveva sempre rifiutato le precedenti offerte di mediazione di Erdogan con il leader ucraino Zelensky. Ma stavolta, stando a varie indiscrezioni della stampa turca e russa, Erdogan vorrebbe promuovere colloqui allargati a Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Francia. Allargamento peraltro richiesto espressamente da Putin, a detta del suo ex consigliere Serghej Markov.

PUTIN ERDOGAN

"Il leader turco finalmente ha capito", dice a Repubblica. "Per Mosca l'Ucraina non esiste, il presidente Zelensky non esiste. Come ha osservato martedì il premier ungherese Viktor Orban, "un cessate il fuoco non potrà essere realizzato tra Russia e Ucraina, ma solo tra America e Russia".

vladimir putin

Ora anche Erdogan sostiene che gli statunitensi, i britannici, i tedeschi e i francesi si debbano sedere al tavolo coi russi. È quello che vuole, appunto, Putin". Anche Zelensky, dal canto suo, sostiene di non avere nulla da negoziare con Putin. "Vorrei dirgli - ha detto ieri Ushakov - che non si dovrebbe "mai dire mai"

zelensky unione europea ZELENSKY IN COLLEGAMENTO AL VERTICE UE DI PRAGA