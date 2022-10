"SALVINI APPESO", "MELONI IN PIAZZALE LORETO": AL LICEO MANZONI DI MILANO APPAIONO ALCUNE SCRITTE CONTRO I LEADER DELLA DESTRA E SALVINI, CHE HA FREQUENTATO L'ISTITUTO DA RAGAZZO, LANCIA "L'ALLARME" - MA PERCHE’ DARE RILIEVO AGLI SCARABOCCHI DI QUATTRO PISCHELLI? A QUANDO "L'EMERGENZA" SUGLI INSULTI NEI CESSI DEGLI AUTOGRILL? – LA REPLICA DEL "CAPITONE": "IL MANZONI E' IL MIO LICEO, TUTTO PASSA MA NON LA CRETINERIA DELLE TESTE CALDE"

"Salvini appeso", "Meloni in piazzale Loreto", "Fuoco sull'autorità". Sono alcune delle scritte comparse sulle pareti del liceo classico Manzoni durante l'occupazione organizzata dagli studenti tra lunedì 26 e martedì 27. A portare l'attenzione sulle scritte è il segretario delle Lega, con un post sui propri social: "È la mia scuola, il liceo classico Manzoni di Milano, che ho frequentato 35 anni fa. Tutto passa, non la cretineria di alcune teste calde. Peace and love".

L'occupazione del liceo di via Orazio, organizzata dal Collettivo politico Manzoni, è iniziata lunedì mattina, in risposta alla vittoria del centrodestra alle elezioni di domenica, ed è proseguita per tutta la giornata di martedì. Alle assemblee e alle attività diurne hanno partecipato oltre 200 studenti, mentre a passare la notte a scuola sono stati circa 40 ragazzi, nonostante la 'minaccia' della preside, Milena Mammani, di assegnare 5 in condotta al primo quadrimestre a chi lo avesse fatto.

Sono ignoti, al momento, gli autori delle scritte, ma gli stessi studenti confermano che "durante la notte nessun esterno si è introdotto a scuola". Intanto per lunedì è stato convocato il consiglio d'istituto per discutere del risarcimento dei danni: il regolamento scolastico prevede che "verranno addebitati, in mancanza di responsabili diretti, agli studenti responsabili dell'organizzazione delle attività autogestite".

