"SALVINI CON GLI OCCHIALI? E' UN SOSIA" – ELSA FORNERO IRONIZZA SUL NUOVO LOOK ‘DA PROFESSORINO’ DEL LEADER LEGHISTA: "NON PERDE OCCASIONE PER DIRE COSE SBAGLIATE ANCHE ORA CHE PROVA A FAR DIMENTICARE L'IMMAGINE DI SÉ CON LE FELPE O A TORSO NUDO, CHE ERA ABBASTANZA BRUTTA. MI VIENE IL DUBBIO CHE OGNI TANTO IL SALVINI VERO LO CHIUDANO IN UNA STANZA E MANDINO IN GIRO UN SOSIA BUONISTA CON GLI OCCHIALI". UN'OPERAZIONE CURATA DA GIORGETTI? SÌ..."

Da adnkronos.com

salvini

"Matteo Salvini non perde un'occasione per dire la cosa sbagliata, anche adesso che si è messo il look da professorino" con gli occhiali "che si è messo per darsi una parvenza, per far dimenticare l'immagine di sé con le felpe o a torso nudo sulle spiagge, che era veramente abbastanza brutta". Lo ha detto Elsa Fornero, ex ministro del Lavoro del governo Monti, a 'Un giorno da pecora' su Radio 1.

"Mi viene il dubbio che ogni tanto il Salvini vero lo chiudano in una stanza e mandino in giro un sosia buonista con gli occhiali". Un'operazione curata da Giorgetti? "Sì...-ha replica Fornero- a chi tiene al partito, ha buonsenso e senso delle istituzioni, fa dispiacere che il partito sta perdendo, e sta perdendo per una perdita attribuibile al capo".

salvini MATTEO SALVINI CON GLI OCCHIALI elsa fornero piange MATTEO SALVINI CON GLI OCCHIALI fornero MATTEO SALVINI CON GLI OCCHIALI