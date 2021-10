"LA SCELTA DEI CANDIDATI DI CENTRODESTRA? SEMBRAVA XFACTOR". L'EX FORZISTA MAURIZIO LUPI AFFONDA IL COLPO: "CI SIAMO PRESI UNA BELLA SCOPPOLA, NON SIAMO RIUSCITI A METTERE IN CAMPO UNA PROPOSTA IN GRADO DI FAR TORNARE AL VOTO IL CENTRODESTRA. HO APPREZZATO L'AUTOCRITICA DI SALVINI" – CONTE CERCA DI CAMUFFARE LA BATOSTA: “QUESTO È IL MOMENTO DELLA SEMINA PER IL M5S”

'Sono contento di essere il primo a commentare, sono abituato a metterci la faccia e non a dare colpe agli altri. Il primo commento è sull'affluenza: la maggior parte non ha votato.

E' per me e tutti un'autocritica. Occorre essere più concreti sulla vita reale. Non possiamo perdere tempo su vicende private". Così il leader della Lega, Salvini che sottolinea: 'Abbiamo scelto i migliori candidati possibili, non criticherò nessuno, ma il voto di continuità nelle città e il non voto di dice che abbiamo fatto tardi nella loro scelta.

'L'anno prossimo votano 25 capoluoghi, città importanti da Genova a Palermo, da Monza a Lecce, - aggiunge- il centrodestra ha il dovere di individuare i suoi candidati il prima possibile entro il mese di novembre per avere 5-6 mesi di tempo per spiegare la nostra idea di buon governo". Così Matteo Salvini allo speciale Tg1 sulle amministrative, invitando il centrodestra a "scegliere presto e insieme i candidati'. 'Oggi votavano gli italiani per eleggere i sindaci: se qualcuno usa il voto per abbattere il governo di unità nazionale si sbaglia di grosso. Noi qua stiamo e qua rimaniamo. Non mi appassiona il dibattito sulla legge elettorale, ma quello sul lavoro, tasse e futuro del Paese'.

Letta: grande vittoria Pd rafforza governo - "Questa grande vittoria del Pd e del centrosinistra rafforza l' Italia e il governo: siamo tornati in sintonia con il Paese". Così il leader del Pd, Enrico Letta.

Conte: per il M5s questo è il momento della semina - "L'avevo detto, ci avrei messo la faccia e ce la metto, questo è il tempo della semina per il M5s, siamo appena partiti con il nuovo corso, si è insediato appena prima che si depositassero liste, il nuovo corso non ha potuto dispiegare appieno le sue potenzialità. I risultati confermano l'enorme potenzialità del nuovo corso e la prospettiva seria di lavorare con le forze progressiste". È il primo commento sul voto per le amministrative del leader del M5s, Giuseppe Conte, al Tg1.

Boccia: 'Massima unità centrosinistra premia' - "I risultati che stanno arrivando ci confortano, sono molto soddisfacenti. Ci sono valutazioni che possono essere fatte e che ci confermano le scelte di massima unità possibile che Letta ha cercato nel centrosinistra". Lo ha detto il deputato Pd, Francesco Boccia, responsabile Organizzazione del Pd, commentando il voto al Nazareno. "Siamo orgogliosi di prendere atto che il Pd è il primo partito nelle città italiane e probabilmente nella Regione Calabria". Lo ha detto il deputato Pd, Francesco Boccia, responsabile Organizzazione del Pd, commentando il voto al Nazareno.

Renzi: 'Liste Iv davanti a M5s e spesso decisive' - "I dati dai seggi mostrano risultati molto buoni per i candidati sostenuti da Italia Viva. Sono felice soprattutto per i nostri candidati già eletti sindaci al primo turno". Lo scrive su Twitter il leader di Iv Matteo Renzi. "E a chi ironizzava sui sondaggi faccio notare che quasi ovunque le nostre liste sono davanti ai 5Stelle e spesso decisive per la vittoria dei candidati. Davvero una splendida giornata. Avanti così", aggiunge.

Lupi: scelta dei candidati di centrodestra? Sembrava XFactor - "Ci siamo presi una bella scoppola, non siamo riusciti a mettere in campo una proposta in grado di far tornare al voto il centrodestra. La responsabilità è della politica, non dei cittadini. Ho apprezzato l'autocritica di Salvini. A Milano i nostri elettori non sono andati a votare o pensavano che la partita fosse già persa. Su Napoli, Milano e le grandi città sembrava di essere a X Factor. E questo lo paghi". Così Maurizio Lupi, Presidente di Noi con l'Italia, su La7.

