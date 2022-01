"SE IL M5S AVESSE DETTO NO A DRAGHI, OGGI AVREMMO ANCORA IL GOVERNO CONTE" – SCONTRO TRA ALESSANDRO DI BATTISTA E "GIUSEPPI" SULLA LINEA DEL M5S – IL CHE GUEVARA DI ROMA NORD TUONA CONTRO L’ESECUTIVO DELL’ASSEMBRAMENTO E INFILZA LA NON-STRATEGIA DI PEPPINIELLO APPULO CHE ABBOZZA: “NON È QUESTO IL GOVERNO DEI NOSTRI SOGNI, MA…” – VIDEO

Dal "Corriere della Sera"

Scontro tutto via web Tra Alessandro Di Battista e Giuseppe Conte. A rompere gli indugi è l'ex parlamentare M5S, che scrive (commentando il post in cui il leader M5S aveva criticato la bocciatura - da parte di centrodestra e Iv - dell'emendamento per il via libera ai tamponi nelle parafarmacie):

«Il punto, Giuseppe, e sai che te lo dico con rispetto ma con schiettezza, è che con certa gente ci governate assieme». E prosegue: Io ci ho provato in ogni modo ad avvertirvi 11 mesi fa della pericolosità della strada che il Movimento ha deciso di intraprendere. Pericolosità in primis per l'interesse generale e poi per il futuro del Movimento stesso.

A stretto giro arriva la replica dell'ex premier: «Senza di noi oggi, con buone probabilità, non ci sarebbe più nulla di quello che abbiamo realizzato». E poi: «Non è questo il governo dei nostri sogni, ma dobbiamo rimanere in trincea a difendere le nostre conquiste».

