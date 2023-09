23 set 2023 13:10

"SE LA MIA COMPAGNA OLIVIA AVESSE FATTO LA GIORNALISTA, CON ME A PALAZZO CHIGI LE AVREI CHIESTO DI NON ESPORSI” – GIUSEPPE CONTE RIFILA UN CALCIONE ALL'ASSE DI FERRO TRA GIORGIA MELONI AL GOVERNO E ANDREA GIAMBRUNO IN TV A SUONARLE LA GRANCASSA: “DI CERTO LE AVREI CHIESTO DI NON CONDURRE UNA TRASMISSIONE IN CUI SI TROVAVA A RAGIONE DELLE SCELTE POLITICHE PRESE DA ME COME CAPO DI GOVERNO...NONOSTANTE I MIEI FAMILIARI NON FOSSERO COINVOLTI IN ATTIVITÀ PUBBLICHE, LA PRIMA COSA CHE DISSI FU..."