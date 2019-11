18 nov 2019 10:41

"SE UN’AZIENDA ITALIANA AVESSE FATTO COME MITTAL, I PROPRIETARI SAREBBERO STATI PORTATI VIA ALLE 6 DEL MATTINO...” - IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, FRANCESCO BOCCIA A “CIRCO MASSIMO”: “IL PIANO B DEL GOVERNO È L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA CHE HA GIÀ SALVATO UNA VOLTA ILVA DAL CRACK RIVA, CON IL PRESTITO PONTE E CON L'OBIETTIVO DI RIPORTARE, ENTRO UNO-DUE ANNI, L'AZIENDA SUL MERCATO - IUS SOLI? DI MAIO NON SI SCONCERTI E PENSI A LAVORARE…”