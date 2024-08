"SE TRUMP PERDE LE PRESIDENZIALI NON SONO SICURO CHE IL PASSAGGIO DI POTERI SARÀ PACIFICO" - JOE BIDEN, NELLA PRIMA INTERVISTA DOPO AVER MOLLATO LA CORSA PER LA RIELEZIONE, DIPINGE UNO SCENARIO DA GUERRA CIVILE: "DICE SUL SERIO QUANDO PARLA DI BAGNO DI SANGUE. TRUMP HA PROMESSO CHE, SE RIELETTO, SARÀ UN DITTATORE FIN DAL PRIMO GIORNO, CHE USERÀ IL SISTEMA GIUDIZIARIO CONTRO I SUOI NEMICI POLITICI E 'ABROGHERÀ LA COSTITUZIONE...."

In his first TV interview since exiting the 2024 race, President Biden tells CBS News' @costareports he's "not confident at all" that a peaceful transfer of power will happen in January 2025 if former President Donald Trump loses. "He means what he says. We don't take him… pic.twitter.com/uE4dj5Vzrs — CBS Sunday Morning ? (@CBSSunday) August 7, 2024

(AGI) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato in un'intervista alla Cbs (di cui è stato diffuso un estratto) di "non essere affatto sicuro" che ci sarà un trasferimento pacifico di potere a Kamala Harris se Donald Trump dovesse perdere le elezioni di novembre. "Se Trump perde, non sono affatto sicuro...", ha detto Biden nell'intervista. "Lui - ha affermato il presidente Usa - dice sul serio quello che dice. Non lo prendiamo sul serio. Invece, lui dice tutto seriamente".

Nella sua prima intervista dall'annuncio del ritiro della candidatura, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha quindi espresso dubbi sul fatto che ci sarà un pacifico passaggio di poteri se Donald Trump perderà di nuovo le elezioni a novembre. L'intervista integrale rilasciata alla Cbs andrà in onda domenica. "Lui dice sul serio quando parla di bagno di sangue" rimarca Biden, "tu non puoi amare il tuo Paese solo quando vinci", aggiunge.

In un doppio comizio in Wisconsin e Michigan, due Stati chiave per la arrivare alla Casa Bianca, Kamala Harris ha messo in guardia da una vittoria del tycoon. "Donald Trump ha apertamente promesso che, se rieletto, sarà un dittatore fin dal primo giorno, che userà il sistema giudiziario contro i suoi nemici politici (...) e persino che, e cito, 'abrogherà la Costituzione'", ha avvertito la candidata democratica a Eau Claire, nel cuore del Midwest.

Harris ha poi silenziato i cori dei sostenitori che avevano intonato il coro "Lock him up", "rinchiudetelo", rivolto al suo avversario. "Le corti - ha detto Harris - si occuperanno di quella parte". Il riferimento è ai processi in cui il tycoon è incriminato per il tentativo di sovvertire il risultato delle elezioni del 2020 e quello di New York in cui e' stato dichiarato colpevole di 34 reati per frode e per il quale il giudice deve stabilire ancora l'entità della condanna. La candidata progressista ha ribadito l'importanza di sconfiggere Trump al voto, il 5 novembre.

"La strada per la Casa Bianca passa da questo Stato e con il vostro aiuto noi andremo a vincere". Lo ha detto Kamala Harris, parlando a Eau Claire, in Wisconsin, uno degli Stati chiave per la vittoria alle presidenziali americane di novembre. Quattro anni fa Joe Biden conquisto' questo Stato e ando' alla Casa Bianca. Nel 2016 era toccato a Donald Trump. Qui sono in gioco dieci grandi elettori per arrivare ai 270 necessari per conquistare la vittoria. I sondaggi danno Harris in risalita.

Dopo mesi in cui Biden era indietro e la sua vice, che gli è subentrata il 21 luglio, era in difficoltà, l'ultimo rilevamento, di Redfield & Wilton Strategies per il The Telegraph, ha assegnato la parita', 43 a 43, tra Harris e Trump. Il sondaggio e' stato condotto tra il 31 luglio e il 3 agosto, prima della nomina del governatore del Minnesota Tim Walz a candidato vicepresidente per i Democratici.

La campagna di Kamala Harris ha annunciato di aver raccolto 36 milioni di dollari nelle prime ventiquattr'ore dall'annuncio della scelta del vice, il governatore del Minnesota Tim Walz. A luglio la campagna a favore della candidata Democratica alle presidenziali americane aveva raccolto 310 milioni.

