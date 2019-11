"LA SEGRE? LA VEDRO PIU' AVANTI" - COLPO DI SCENA: SALVINI A SORPRESA NON CONFERMA L'INCONTRO CON LA SENATRICE E RIVELA: "MI È APPENA ARRIVATO UN ALTRO PROIETTILE. NON PIANGO" - "IN UN PAESE CIVILE NON DOVREMMO RISCHIARE NÉ IO NÉ SEGRE, LEI È UNA DONNA ESTREMAMENTE INTELLIGENTE. SONO GIOVANE, HO VOGLIA DI CAPIRE, DI IMPARARE E DI ASCOLTARE"

A sorpresa Salvini non conferma la notizia avvalorata da diverse fonti, data da alcuni Tg e oggi da tutti i principali quotidiani nazionali, circa un incontro avuto con la sentatrice a vita Liliana Segre ieri a Milano. "L'incontro con Segre l'avro' più avanti", ha detto il leader della Lega: "Io gli incontri che ho li comunico, gli incontri che non comunico io per quanto mi riguarda non ci sono", ha chiarito l'ex ministro.

"A me è appena arrivato un altro proiettile. Non piango. In un paese civile non dovremmo rischiare né io né Segre", ha aggiunto Salvini, rispondendo alla domanda se rischi di più lui o la senatrice per le minacce ricevute.

Poi ha concluso: "Io ascolto, è una donna estremamente intelligente. Sono giovane, ho voglia di capire, di imparare e di ascoltare. Farà le sue scelte a prescindere da quello che suggerisce Salvini. Ritengo che sia una donna estremamente l'intelligente quindi non ha assolutamente bisogno dei miei consigli".

