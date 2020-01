"LA SENTENZA DELLA CONSULTA FAVORISCE L’INGOVERNABILITA’" – GIORGETTI A 'RADIO 24': "CON LA DECISIONE DELLA CORTE VIA LIBERA AL PROPORZIONALE CHE GARANTISCE L’INCONCLUDENZA" – POI TORNA SULLA POLEMICA PER LE SUE FRASI SULLE REGIONALI (“DELLA CALABRIA NON INTERESSA NIENTE A NESSUNO”): “TUTTI GLI OCCHI SONO PUNTATI SULL’ EMILIA ROMAGNA. DIRE IL CONTRARIO SAREBBE FALSO"

giorgetti

Da Radio 24

"I sondaggi li hanno in mano tutti, è chiaro che il centrodestra in Calabria sia in vantaggio". Così l'On. Giancarlo Giorgetti, intervenendo ad Effetto Giorno di Alessio Maurizi, su Radio 24, ha replicato alle polemiche sui social dopo le sue affermazioni del 15 gennaio scorso, quando ad Otto e Mezzo (La7) aveva affermato che ‘della Calabria non interessa niente a nessuno’. Giorgetti - durante l'intervento a Radio 24 - ha spiegato che "tutti gli occhi sono puntati sull'Emilia Romagna" e che "dire il contrario sarebbe falso".

GIANCARLO GIORGETTI

Giorgetti (Lega) a Radio24: "Sentenza della Consulta ha effetti politici"

"Non dico che sia una sentenza politica, ma certamente avrà effetti politici. Così si da il via libera al proporzionale". Lo dice l'On. Giancarlo Giorgetti ad Effetto Giorno di Alessio Maurizi, a Radio 24 commentando la sentenza della Consulta che ha bocciato la proposta di referendum avanzata dalla Lega. "Il proporzionale garantisce il rinvio continuo, l'inconcludenza; noi abbiamo cercato di dare un contributo per permettere all'elettore di sapere chi ha vinto il giorno delle votazioni e - conclude Giorgetti a Radio 24 - permettere a chi ha vinto di governare per cinque anni".

GIANCARLO GIORGETTI GIANCARLO GIORGETTI