4 ott 2021 18:27

"SENZA IL FEDERATORE BERLUSCONI IL CENTRODESTRA NON C’È PIÙ. HANNO SBAGLIATO COMPLETAMENTE CAMPAGNA ELETTORALE" – ENRICO LETTA SCATENATO DOPO LA VITTORIA NEL COLLEGIO DI SIENA: "IL GRANDE SUCCESSO PER IL CENTROSINISTRA E PER IL PD RAFFORZA L’ITALIA PERCHÉ RAFFORZA IL GOVERNO DRAGHI. SI VINCE SE CI SI ALLARGA OLTRE IL PD E MI VENGONO IN MENTE LE POLEMICHE PRETESTUOSE SULL’USO DEL SIMBOLO QUI A SIENA..."