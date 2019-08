SI SALVINI CHI PUÒ – LA MOSSA DEL LEADER DELLA LEGA SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI SCOMBINA I PIANI PER UN ACCORDO CINQUE STELLE-PD – IL TRUCE: “L’ARTICOLO 4 DICE CHE ENTRA IN VIGORE DOPO 5 MESI. SE VENGONO SCIOLTE LE CAMERE ENTRA IN VIGORE NELLA LEGISLATURA SUCCESSIVA” – FRA POTENZIALE REFERENDUM E COLLEGI DA RIDISEGNARE, I TEMPI POTREBBERO ALLUNGARSI, MA L'OBIETTIVO ERA METTERE IN CRISI I GRILLINI, CHE ORA NON SANNO CHE FARE...