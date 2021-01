25 gen 2021 16:31

"O SI CREA UN NUOVO GOVERNO DI UNITA' NAZIONALE OPPURE SI TORNA A VOTARE" - NEANCHE S’E’ DIMESSO CONTE E GIÀ BERLUSCONI PIANTA IL PALETTO: “NESSUNA TRATTATIVA È IN CORSO, NÉ OVVIAMENTE DA PARTE MIA, NÉ DI ALCUNO DEI MIEI COLLABORATORI, NÉ DI DEPUTATI O SENATORI DI FORZA ITALIA, PER UN EVENTUALE SOSTEGNO DI QUALUNQUE TIPO AL GOVERNO IN CARICA”