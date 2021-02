18 feb 2021 16:18

"IL SÌ A DRAGHI È UNA SCELTA DI LEALTÀ, CHI STA FUORI PERDE UN'OCCASIONE" - MATTEO SALVINI DÀ UNA STOCCATA A GIORGIA MELONI E POI SI ESIBISCE IN VERSIONE SCENDILETTO DI SUPER MARIO: "DEL SUO DISCORSO MI È PIACIUTO TUTTO. PECCATO SOLO CHE TIFI ROMA. DIVERSI PARLAMENTARI STANNO PER ARRIVARE NELLA LEGA. ARCURI? CI SONO STATI PROBLEMI IN TUTTI I SETTORI IN CUI HA LAVORATO..."