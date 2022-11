9 nov 2022 15:17

"SI PUÒ SCOMMETTERE CHE DONALD J. TRUMP ABBIA ASSISTITO, NON CONTENTO” – LA VITTORIA A VALANGA DI RON DESANTIS È UN MESSAGGIO CHIARO PER TRUMP: IL GOVERNATORE DELLA FLORIDA È IL CONTENDENTE NUMERO UNO PER LA CANDIDATURA REPUBBLICANA A PRESIDENTE - IL “WALL STREET JOURNAL”: “CI SI ASPETTAVA CHE VINCESSE, MA LA GRANDE NOTIZIA È STATA LA PORTATA DELLA VITTORIA. LA SUA AFFERMAZIONE DI QUASI 20 PUNTI SUL DEMOCRATICO CHARLIE CRIST DIMOSTRA LA PORTATA DEL CAMBIAMENTO POLITICO IN QUESTO STATO, UN TEMPO IN BILICO, E POTREBBE…”