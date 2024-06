"SONO UN MARITO E UN PADRE, OGNI ANNO VADO A MEDJUGORJE" – IL PORTAVOCE DEL MINISTRO FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, PAOLO SIGNORELLI, SI DIMETTE DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLE SUE CHAT CON IL NARCO-ULTRAS “DIABOLIK” - IL NIPOTE DEL FONDATORE DI ORDINE NUOVO TIRA IN BALLO LA MADONNA E PROVA A PRENDERE LE DISTANZE DA SE STESSO: “ERA UN’ALTRA FASE DELLA MIA VITA: SONO NOTIZIE CHE PARLANO DI UN TEMPO LONTANO” (MANCO TROPPO, ERA IL 2018) - “IL PASSATO NON SI RINNEGA, ANCHE SE SI COMMETTONO ERRORI. MA DA PERSONA MATURA NON SONO PIÙ VICINO AD AMBIENTI CHE PER TANTI MOTIVI HO FREQUENTATO”

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per “il Foglio”

“Ho deciso di dimettermi da portavoce del ministro Lollobrigida”. […] “L’ho fatto per me e per la mia famiglia, per non danneggiare il governo. Non voglio fare assolutamente la vittima, ma è giusto per tutti che ora mi faccia da parte”.

Paolo Signorelli vuole essere raccontato per la persona che è oggi: lontano anni luce dall’antisemitismo, marito e padre di tre figli, “che ogni anno va a Medjugore”, che non si riconosce affatto nelle chat, in parole stupide pronunciate con sciocca inconsapevolezza, e in altri errori del suo passato.

Si è trovato al centro di quello che gli avvocati romani in punta di diritto hanno denunciato come un abuso: una conversazione penalmente irrilevante estrapolata da una chat di un telefono senza una valutazione preventiva. Ormai resta il clamore.

“Era un’altra fase della mia vita, quello era un altro Paolo: sono notizie che parlano di un tempo lontano a cui non faccio riferimento e in cui non mi riconosco in nessun modo”. Le frasi antisemite, i rapporti con Diabolik. […] “Il passato non si rinnega, anche se si commettono errori. Ma da persona matura non sono più vicino ad ambienti che per tanti motivi ho frequentato”.

[…] “Sono un ex calciatore, vengo da una storia famigliare che non rinnego ( è il nipote dell’omonimo Paolo Signorelli, esponente dell’estrema destra e fondatore del centro studi Ordine nuovo,) e pur rimanendo un tifoso della Lazio da anni non vado in curva”. Signorelli ieri ha incontrato Lollobrigida e gli ha comunicato la sua decisione. Il regime di autosospensione – pensato dopo le rivelazioni di Repubblica sulle sue conversazioni con il capo ultras della Lazio e della mala romana Diabolik, Fabrizio Piscitelli – è saltato.

[…] “ […] questa bufera mi impedisce di continuare a fare il mio lavoro: così ho rassegnato le dimissioni che il ministro ha accettato. Lo ringrazio per la vicinanza alla mia famiglia e la conferma della stima nei miei confronti. Ringrazio Giorgia Meloni, Arianna e tutti coloro i quali ho avuto il piacere di lavorare”.

