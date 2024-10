"SONO LA PERSONA PIÙ DOSSIERATA D'ITALIA” – GIORGIA MELONI, AL TG5, OFFRE LA SOLITA MASCHERA DA VITTIMA DI “POTERI FORTI”: “LA MIA VITA È STATA PASSATA ALLO SCANNER E NON SI È TROVATO NIENTE. IN QUESTA NAZIONE CI SONO GRUPPI DI PRESSIONE CHE NON ACCETTANO DI AVERE AL GOVERNO QUALCUNO CHE NON SI PUO' RICATTARE. E ALLORA, MAGARI TENTANO DI TOGLIERSELO DI TORNO CON ALTRI STRUMENTI. TEMO CHE NON RIUSCIRANNO - LO STATO DI SALUTE DELLA MAGGIORANZA? È PIÙ SOLIDO DI QUANDO ABBIAMO COMINCIATO. ABBIAMO LAVORATO INSIEME, ATTRAVERSATO ITANTE DIFFICOLTÀ E CEMENTATO I RAPPORTI. POSSO DIRE CHE C'È ANCHE UN RAPPORTO UMANO, SOLIDO, DI AMICIZIA DIREI…” (QUESTA CE LA SEGNAMO)

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Sul dossieraggio "io mi sono data una spiegazione, poi chiaramente poi spero che una spiegazione ce la dia la magistratura ad un certo punto". "Io sono la persona più dossierata d'Italia, le dirò che nel dramma c'è la buona notizia. E la buona notizia è, intanto, che la mia vita è stata proprio passata allo scanner e non si è trovato niente. E forse questa è anche la ragione per la quale io sono così dossierata". Lo dice la premier Giorgia Meloni al Tg5I in una intervista al direttore del Tg5.

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - "In questa Nazione ci sono probabilmente gruppi di pressione. I gruppi di pressione non accettano di avere al governo qualcuno che pressioni non se ne fa fare che non si puo' ricattare. E allora, magari tentano di toglierselo di torno con altri strumenti. Temo che non riusciranno".

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Tg5. Poi rivolgendosi al direttore Clemente Mimun aggiunge: "Lei ricorda questo fenomeno che noi conosciamo dei ladri che entrano dentro casa, rubano i gioielli e li vendono al ricettatore. Io penso che stia accadendo la stessa cosa con il mercato delle informazioni. Penso che ci siano dei funzionari, dei dipendenti pubblici e privati, che prendono illegalmente delle informazioni e le vendono sul mercato. A chi ? Questa è la risposta che stiamo aspettando".

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Qual è lo stato di salute della sua coalizione? "È più solido di quando abbiamo cominciato. Perché in questi due anni noi abbiamo chiaramente lavorato insieme, ma abbiamo anche attraversato insieme tante difficoltà e questo chiaramente cementa i rapporti". Lo ha detto, rispondendo ad una domanda del direttore del Tg5, Clemente Mimun, la presidente del consiglio, Giorgia Meloni.

"Oggi - ha aggiunto - posso dire che c'è anche un rapporto umano, solido, di amicizia direi. E penso che gli italiani lo vedano, intanto perché la capacità, la compattezza di un governo si vede sempre dalla velocità con cui il governo lavora e noi siamo un governo che ha fatto molte cose in due anni e poi si vede anche dal consenso perché insomma da quello che dicono altri e non io che seguo poco i sondaggi però insomma vedere il consenso di un governo che cresce dopo due anni era una cosa alla quale non eravamo decisamente abituati".