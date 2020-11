4 nov 2020 13:25

"STE COSE NON LE FANNO PIÙ NEANCHE I CASAMONICA” - VIRGINIA RAGGI PROVA A DIFENDERE LA “FOTO FRANCOBOLLO” DI PROIETTI AL COLOSSEO, MA TWITTER L'ASFALTA: “UNA PECIONATA” – PER I FUNERALI DI DOMANI DIRETTA TV E PIAZZA DEL POPOLO OFF LIMITS. LA SCALETTA DEL 5 NOVEMBRE, SECONDO QUANTO TRAPELA, PREVEDE IL PASSAGGIO DEL FERETRO DAVANTI AL CAMPIDOGLIO E POI DAVANTI AL GLOBE THEATRE DI VILLA BORGHESE (CHE SARA’ INTITOLATO A GIGI PROIETTI)