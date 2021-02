IL "SUGGERITORE" GIORGETTI - DRAGHI SI ERA DIMENTICATO DI PARLARE DI IMMIGRAZIONE DURANTE IL DISCORSO DELLA FIDUCIA IN SENATO E NON HA FATTO NEMMENO UN ACCENNO ALLO SPORT? GIORGETTI È CORSO IN SUO AIUTO CONSIGLIANDOGLI DI PARLARNE NELLA REPLICA ALLA CAMERA: “DEVE PRENDERE ANCORA CONFIDENZA” - LA RASSICURAZIONE NONOSTANTE SALVINI: “LA LEGA HA SCELTO IL TUO GOVERNO”

I.L. per “la Stampa”

Mario Draghi si era dimenticato di parlare di immigrazione durante il discorso della fiducia in Senato? Giancarlo Giorgetti gli ha suggerito di fare un passaggio nella replica. Mario Draghi non ha fatto nemmeno un accenno allo sport? Giancarlo Giorgetti è corso in suo aiuto consigliandogli di parlarne nella replica alla Camera. «Ho ricevuto un sacco di telefonate della categoria e ci sono rimasti male. Con la pandemia, sono in estrema sofferenza».

Giorgetti, il profeta del draghismo, colui che con grande anticipo rivelò l'avvento dell' ex Bce si è già ritagliato il ruolo di suggeritore e consigliere politico nei fatti. In fondo è un mondo nuovo per l' ex banchiere centrale, di gente, tanta, a cui dovrà risposte e lusinghe. Giorgetti è lì, pronto a soccorrerlo, come quando è inciampato sui numeri dei ricoverati per il coronavirus. Chiacchierando ieri alla Camera, il leghista neo ministro allo Sviluppo economico mostrava assoluta comprensione: «Deve prendere ancora confidenza».

A partire dai discorsi, ma non solo. Giorgetti è sicuro che Draghi è capace di cavarsela nella bolgia dei partiti e dei blocchi sociali di riferimento. Più insidioso sarà magari il controcanto mediatico che farà Matteo Salvini. Ma anche su questo Giorgetti lo ha già rassicurato: «La Lega- gli ha detto - ha scelto il tuo governo». Salvini o non Salvini.