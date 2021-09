12 set 2021 14:15

"I TALEBANI? SONO UN MOVIMENTO POLITICO, COME HEZBOLLAH E HAMAS. DEFINIRLI TERRORISTI E’ UNA STUPIDAGGINE. INFATTI GLI AMERICANI…” – D’ALEMA AL MASSIMO: "LA DEMOCRAZIA NON SI ESPORTA, LA RISPOSTA OCCIDENTALE ALL'ATTACCO DELLE TWIN TOWERS È STATA UN FALLIMENTO. L’ATTENTATO DELL’11 SETTEMBRE NON FU OPERA DEI TALEBANI MA DI UNA ÉLITE ARABA, PER LO PIÙ SAUDITA FINITA SULLE MONTAGNE DELL’AFGHANISTAN PERCHÉ LÌ L’AVEVANO PORTATA GLI AMERICANI”