VANCE MINIMIZZA, SWIFT DISCONNESSA DAI PROBLEMI DEGLI AMERICANI

taylor swift annuncia l'endorsement a kamala harris con una foto del suo gatto

(ANSA) - J.D. Vance, il vice di Donald Trump, minimizza il sostegno di Taylor Swift a Kamala Harris. La popstar è "una celebrità miliardaria che ritengo sia disconnessa dagli interessi e dai problemi degli americani", ha detto il senatore dell'Ohio facendo eco a Trump, secondo il quale Swift pagherà il prezzo del suo appoggio.

AL POST DI TAYLOR SWIFT SU HARRIS 9,35 MILIONI DI LIKE

(ANSA) - Il post di Taylor Swift con l'endorsment a Kamala Harris ha finora raccolto più di 9,35 milioni di 'Like' su Instagram.

LA SCELTA DI TAYLOR SWIFT

Estratto dell'articolo di Matteo Persivale per il “Corriere della Sera”

Mai far arrabbiare le donne che amano i gatti. Mai. È la prima cosa — o una delle prime — che gli uomini dovrebbero imparare. Se poi la donna che ama i gatti di cui si parla è la popstar più famosa del mondo (con 283 milioni di follower su Instagram) il disastro è garantito.

trump kamala harris taylor swift

Per questo diceva tutto l’espressione di Donald Trump, terreo sotto il cerone arancio vivo, quando dopo la pessima performance al dibattito di ieri notte gli hanno chiesto un commento sull’endorsement di Taylor Swift a Kamala Harris: «I don’t know», non so, ha tagliato corto Trump per una volta — forse la prima della sua vita — lapidario nella sua risposta.

Più tardi ha aggiunto che Swift «è molto di sinistra e ha sempre appoggiato i democratici (ha cominciato nel 2020, ndr ). Probabilmente pagherà un prezzo sul mercato».

Non è una sorpresa l’appoggio di Swift al ticket democratico: aveva già supportato Biden nel 2020 e la candidata democratica (perdente) per il Tennessee al Senato due anni fa. Ma è una sorpresa la scelta del post su Instagram nella notte del dibattito (nel 2020 Swift aspettò ottobre) e soprattutto la chiusa, devastante per i repubblicani nel suo post su Instagram.

KAMALA HARRIS - JOE BIDEN - DONALD TRUMP - JD VANCE A GROUND ZERO

«Di recente ho saputo che un video falso prodotto dall’intelligenza artificiale di “me” che sostenevo Donald Trump è stato postato sul suo sito», ha scritto Swift. «Questo mi ha spinta a concludere che devo essere molto trasparente sui programmi che ho per questa elezione. Il modo più semplice di combattere la cattiva informazione è con la verità».

Non è la sola frecciata contro i repubblicani contenuta nel post. Il candidato repubblicano alla vicepresidenza J.D. Vance aveva fatto un errore clamoroso, attaccando le «signore senza figli con i gatti» ree nella sua visione del mondo di non dare figli alla patria (Harris non ha figli biologici, ha cresciuto la figlia del primo matrimonio del marito che la chiama «Momala», gioco di parole tra mom , mamma, e Kamala).

jd vance 1

Swift ha chiuso il suo messaggio pro-Harris, salutato nelle prime ore da oltre due milioni di like, firmandosi «signora senza figli con gatti», e nella foto c’era lei con in braccio uno dei suoi tre mici (che prendono tutti il nome da personaggi cinematografici o televisivi: Benjamin Button, Olivia Benson e Meredith Grey).

Ha scritto Swift: «Voterò per Kamala Harris e Tim Walz alle elezioni presidenziali del 2024. Penso che sia una leader solida e di talento, e credo che possiamo ottenere molto di più in questo Paese se ci faremo guidare dalla calma e non dal caos». Ha aggiunto che i temi a lei cari — diritti Lgbt, possibilità di scelta sull’aborto, fecondazione assistita — sono garantiti dal ticket Harris-Walz. Ecco poi le istruzioni su come votare in anticipo per evitare le code ai seggi. [...]

DIBATTITO TRUMP HARRIS

Nella ormai totale mescolanza tra politica e social media non poteva mancare l’uomo più ricco del mondo. Elon Musk, fervente trumpiano che ogni giorno dalla sua piattaforma X (già Twitter) attacca i democratici, ha twittato ai suoi 197 milioni di follower, dopo l’endorsement di Swift: «Va bene Taylor, hai vinto tu. Ti darò un figlio e proteggerò i tuoi gatti».

