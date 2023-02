"IL TENTATO SUICIDIO DI PIAZZOLLA? LA PROSSIMA VOLTA GLIELA COMPRO IO UNA CORDA DI QUALITÀ. E’ TUTTA UNA SCENEGGIATA NAPOLETANA" - L'EX QUASI MARITO DI GINA LOLLOBRIGIDA, JAVIER RIGAU, SCATENATO A “POMERIGGIO 5” CONTRO L’EX FACTOTUM DELL’ATTRICE A CUI E’ TOCCATO IN EREDITA’ MEZZO PATRIMONIO DELLA DIVA – “NELL’ULTIMO PERIODO GINA ERA MALNUTRITA E DORMIVA CON LE PIAGHE DA DECUBITO SU UNA POLTRONA ELETTRICA” – PIAZZOLLA MINACCIA DI CHIEDERE A JAVIER RIGAU UN RISARCIMENTO DI CIRCA 2 MILIONI DI EURO

javier rigau da barbara d'urso

A Pomeriggio 5 grande imbarazzo per una frase pronunciata dall'ex marito di Gina Lollobrigida, Javier Rigau. Barbara d'Urso nel corso della puntata ha mandato in onda un video in cui Piazzolla, il braccio destro della Lollobrigida, raccontava di aver tentato il suicidio.

Una volta finita la clip, la conduttrice ha chiesto un parere a Rigau: "Perchè facevi quella faccia quando da me Piazzolla raccontava davanti a Gina Lollobrigida del suo suicidio? Perché hai fatto quella faccia?". La risposta gela letteralmente lo studio: "Tu pensi possa spiegare le cose strane che ha fatto questo individuo? La prossima volta che mi chiama io gli compro una corda di qualità… E’ tutta una commedia, una sceneggiata napoletana" (...)

O " /> barbara d'ursO

La D'Urso però ha risposto immediatamente: "A parte che le sceneggiate napoletane sono meravigliose…E non sono come queste che abbiamo visto…Tu sai cos’è una sceneggiata napoletana? Diciamo una finzione…". Infine l'affondo di Rigau: "Gina ha anche dichiarato che Piazzolla sarebbe stato minacciato dalla sua famiglia, da me e dall’avvocato con le pistole…Ma io ero in Spagna…".

GINA LOLLOBRIGIDA, LA RIVELAZIONE CHOC: "SULLA POLTRONA ELETTRICA"

i video privati di gina lollobrigida e andrea piazzolla 6

Secondo Rigau, l’ultimo periodo di vita dell’attrice è stato vissuto all’insegna dell’incuria. “Era malnutrita e dormiva con le piaghe da decubito su una poltrona elettrica”, ha tuonato Rigau, che ha poi mostrato in diretta un messaggio che avrebbe inviato lo scorso mese di ottobre all’amministratore di sostegno della Lollobrigida, lamentandosi delle sue condizioni di salute, che gli venivano aggiornate dal figlio Milko e dal nipote Dmitri.

“Mi sono offerto di provvedere all’assistenza sanitaria di Gina per nutrirla e idratarla - ha poi proseguito l’iberico – e i suoi cari potevano andare a trovarla solo quando Piazzolla glielo concedeva. Gina era incapace di intendere e di volere, non decideva nulla, era Piazzolla a decidere per lei. Ho combattuto insieme al figlio per mesi per far sì che fosse curata in modo adeguato, senza ottenere risultati”. A queste accuse, ovviamente, Andrea Piazzolla ha reagito, minacciando di sporgere denuncia a carico di Javier Rigau e chiedere un risarcimento di circa 2 milioni di euro.

gina lollobrigida andrea piazzolla

andrea piazzolla gina lollobrigida javier rigau con dimitri e milko skofic ai funerali di gina lollobrigida Francisco Javier Rigau e gina lollobrigida 1 gina lollobrigida javier rigau gina lollobrigida