18 ott 2021 17:28

"PER LA TERZA VOLTA I GIORNALISTI DEL FATTO SONO COSTRETTI A RISARCIRMI. CONTINUERÒ IN OGNI SEDE A COMBATTERE PER LA VERITÀ E PER LA GIUSTIZIA" – TIZIANO RENZI, IL PAPA' DELL'EX PREMIER, FA SAPERE CHE IL TRIBUNALE DI FIRENZE HA CONDANNATO MARCO LILLO, VICEDIRETTORE DEL "FATTO", A RISARCIRLO DI 30MILA EURO PIÙ SPESE LEGALI PER UN ARTICOLO SULLA CONSIP…