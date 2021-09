“CALENDA PERCHÉ NON CI PARLA DI QUALCHE RAGAZZO CHE HA INCONTRATO NELLE PERIFERIE, SENNÓ CHE CI È ANDATO A FARE?” – SELVAGGIA VS L’EX MINISTRO PER IL RAGAZZO CON IL ROLEX ROMAN PASTORE CANDIDATO CON LUI ALLE COMUNALI – LA REPLICA: “FINCHÉ PERSONE COME LUCARELLI, BARCA, RAIMO, LUCARELLI CONTINUERANNO A MANGANELLARE ROMAN, IO LO DIFENDERÒ" – RAIMO, CHE INVITA IL 21ENNE A GUARDARE IL CELLULARE SE VUOLE SAPERE L’ORA, E’ CANDIDATO NELLO STESSO MUNICIPIO DI PASTORE…