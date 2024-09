"LA VERITÀ È CHE LA MINACCIA ALLA DEMOCRAZIA NON SONO IO MA HARRIS" - DONALD TRUMP, DURANTE UN COMIZIO A LONG ISLAND, RISPONDE A CHI LO DESCRIVE COME UN POTENZIALE AUTOCRATE: “BASTA CON LE BUGIE, BASTA CON LE BUFALE GIUDIZIARIE, BASTA DIRE CHE TRASFORMERÒ QUESTO PAESE IN UNA DITTATTURA - 'NOI REPUBBLICANI SIAMO IL PARTITO DEL BUON SENSO E JOE BIDEN LAVORA CON L'IRAN CHE HA HACKERATO LA MIA CAMPAGNA - SE VOTERETE PER ME RIDURRÒ LE TASSE, IL CRIMINE E IL LIVELLO DEL VOSTRO STRESS: CHE CAVOLO AVETE DA PERDERE CON I LIVELLI DI CRIMINALITÀ RECORD E L'INVASIONE DI MIGRANTI NELLE STRADE?"

TRUMP, 'LA MINACCIA ALLA DEMOCRAZIA È HARRIS NON IO'

(ANSA) - WASHINGTON, 18 SET - "La verità è che la minaccia alla democrazia non sono io ma Harris e i Democratici". Lo ha detto Donald Trump ad un comizio a Uniondale, Long Island. "Basta con le bugie, basta con le bufale giudiziarie, basta dire che trasformerò questo Paese in una dittattura", ha attaccato il tycoon.

TRUMP AD UN COMIZIO A LONG ISLAND RINGRAZIA IL SECRET SERVICE

DONALD TRUMP - COMIZIO A UNIONDALE - FOTO LAPRESSE

Tycoon elogia la donna che ha seguito l'attentatore

(ANSA) - WASHINGTON, 18 SET - Donald Trump torna a parlare ad un comizio dopo il secondo attentato contro di lui. "Voglio ringraziare il Secret Service e tutte le forze dell'ordine della Florida", ha detto il tycoon a Uniondale. L'ex presidente ha anche elogiato una donna a bordo di un' auto che ha visto l'attentatore a bordo del suo van, lo ha seguito e ha scattato una foto alla targa. "Solo una donna poteva farlo perchè gli uomini non sono intelligenti abbastanza", ha detto.

TRUMP, 'SALVERÒ IL GRANDE STATO DI NEW YORK, VOTATE PER ME'

'Se votate per me ridurrò tasse, crimine e il vostro stress'

(ANSA) - WASHINGTON, 18 SET - "Salveremo il grande Stato di New York". Lo ha detto Donald Trump ad un comizio a Uniondale, Long Island. "Se voterete per me ridurrò le tasse, il crimine e il livello del vostro stress", ha detto il tycoon. "Chiedo alla gente dello Stato di New York di votare per me, che cavolo avete da perdere con i livelli di criminalità record e l'invasione di migranti nelle strade?", ha esortato l'ex presidente.

TRUMP, 'NOI REPUBBLICANI SIAMO IL PARTITO DEL BUON SENSO'

'E' tempo di lavorare insieme per gli americani'

(ANSA) - WASHINGTON, 18 SET - "I Repubblicani sono conservatori ma soprattutto siamo il partito del buon senso". Lo ha detto Donald Trump ad un comizio a Uniondale, Long Island. "E' tempo di lavorare insieme per gli americani", ha aggiunto il tycoon.

TRUMP, ANDRÒ A SPRINGFIELD NELLE PROSSIME SETTIMANE

La città dove vivono gli immigrati haitiani attaccati dal tycoon

(ANSA) - WASHINGTON, 18 SET - Donald Trump ha annunciato che nelle prossime settimane si recherà a Springfield, la città dell'Ohio finita sotto i riflettori dopo che JD Vance e lo stesso tycoon hanno diffuso la falsa teoria che gli immigrati haitiani che ci abitano "rapiscono e mangiano gli animali domestici".

TRUMP, 'RENDERÒ GROUND ZERO MONUMENTO NAZIONALE'

'Così la memoria delle vittime sarà preservata per sempre'

(ANSA) - WASHINGTON, 18 SET - Donald Trump ha annunciato che trasformerà Ground Zero in un "monumento nazionale" durante un comizio a Uniondale, Long Island. Il luogo degli attacchi dell'11 settembre è attualmente chiamato "Memoriale e Museo nazionale dell'11 settembre", quindi non è chiaro quale sia la differenza tra l'attuale definizione e quella proposta dal tycoon. "Renderò ufficialmente il sito del World Trade Center un monumento nazionale in modo che la memoria di coloro che vi morirono sarà preservata per sempre", ha detto il tycoon.

TRUMP ATTACCA BIDEN, 'LAVORA CON L'IRAN CHE MI HA ATTACCATO'

'Teheran ha hackerato la mia campagna'

(ANSA) - WASHINGTON, 18 SET - "Joe Biden lavora con l'Iran che ha hackerato la mia campagna". Lo ha detto Donald Trump durante un comizio a Uniondale, Long Island.

TRUMP CITA LO SLOGAN DEL SUO REALITY, 'KAMALA SEI LICENZIATA'

Il tycoon elogia il suo The Apprentice, 'quanto era bello?'

(ANSA) - WASHINGTON, 18 SET - "Kamala you're fired!". Durante un comizio a Uniondale, Long Island, Donald Trump ha rispolverato lo slogan del suo reality show 'The Apprentice' per attaccare la rivale democratica. "Kamala, sei licenziata", ha detto il tycoon elogiando il suo programma tv. "Quanto era bello?", ha chiesto ai suoi sostenitori.

TRUMP SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO,'IL PIANETA SI STA RAFFREDDANDO'

(ANSA) - WASHINGTON, 18 SET - Donald Trump torna a parlare del cambiamento climatico e in un comizio a Uniondale, Long Island, sostiene che "il pianeta sta effettivamente diventando più freddo". Stando ai dati, nonostante l'anno non sia ancora finito, è già stata registrata l'estate più calda nella storia e, secondo gli esperti, molto probabilmente il 2024 sarà il più caldo superando il record del 2023.