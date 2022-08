E ORA INIZIERA’ IL TORMENTONE SULLE INFLUENZE RUSSE SULLE ELEZIONI ITALIANE - DALL’ATTIVISMO DELL’AMBASCIATA PER FAR CADERE IL GOVERNO DRAGHI ALLE PAROLE DI MEDVEDEV CHE INCITA I CITTADINI EUROPEI A “ESPRIMERE MALCONTENTO PER LE AZIONI DEI LORO GOVERNI” – IACOBONI: “NON È SFUGGITO L'ATTIVISMO IN QUESTI MESI DI MARIA ZAKHAROVA, E ANCHE DELL'AMBASCIATA RUSSA, PER PROPORRE OSPITI RUSSI ALLE TV ITALIANE. DI MAIO LAVORA DA TEMPO PER ISTITUIRE UNA COMMISSIONE D'INCHIESTA SUI RAPPORTI TRA LEADER E PARTITI ITALIANI E IL MONDO ECONOMICO-FINANZIARIO RUSSO. LA COSA È ASSAI INTERESSANTE PERCHÉ DI MAIO NON SOLO CONOSCE I DOSSIER DELLA FARNESINA, MA CONOSCE ANCHE IL M5S…”