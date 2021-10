"VIOLENZA VERGOGNOSA MA PROTESTE LEGITTIME" – FRATELLI D’ITALIA E LEGA DOPO L’ASSEDIO AI PALAZZI DELLE ISTITUZIONI E L’ASSALTO ALLA SEDE DELLA CGIL MOSTRANO DI NON VOLER ABBANDONARE IL POPOLO NO VAX – E LA MELONI BOMBARDA IL MINISTRO LAMORGESE (“INADEGUATA”). LA REPLICA DEL VIMINALE: "NEGLI ATTACCHI INQUIETANTE CARICA EVERSIVA" – LA CONDANNA DI DRAGHI: "INACCETTABILE" - VIDEO

(...) Ora, dopo l'assedio ai palazzi della democrazia e il portone sfondato della sede nazionale della Cgil, ieri a Roma, Giorgia Meloni prova a prendere le distanze. Le sue parole sono subito nette: «Le immagini delle violenze sono vergognose. Esprimo la mia totale vicinanza alle forze dell'ordine e la piena solidarietà al segretario dalla Cgil, Maurizio Landini».

Poi, però, la presidente di Fratelli d'Italia mostra di non voler abbandonare il popolo No Vax - da cui, tra l'altro, sono stati scelti alcuni candidati delle elezioni amministrative in corso: «La mia solidarietà», dice la Meloni, «va anche a migliaia di manifestanti scesi in piazza per protestare legittimamente contro i provvedimenti del governo e di cui nessuno parlerà per colpa di delinquenti che usano ogni pretesto per mettere in atto violenze gravi e inaccettabili ». Infine, la leader FdI sposta il tiro sul Viminale:

«Mi auguro che i responsabili degli scontri vengano individuati e puniti, lascia però sbigottiti la totale mancanza di controllo e prevenzione da parte del ministero dell'Interno. Una gestione pessima che una volta di più conferma l'inadeguatezza della ministra Luciana Lamorgese». Cerca lo stesso metro - condanna dei facinorosi, comprensione per chi sfila - anche il segretario della Lega, Matteo Salvini. «La violenza non è mai giustificata, non è mai la soluzione», dice. Però «non confondiamo la violenza di pochi criminali con le richieste ragionevoli di chi vuole tutelare salute, diritti, libertà e lavoro». E a sera: «Solidarietà alla Cgil», aggiungendo: «Sono vicino ai lavoratori pacifici che difendono i loro diritti».

