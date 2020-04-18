"IL VOTO DEL PARLAMENTO UE È STATO UNA CAPORETTO" – ENRICO LETTA A 'PROPAGANDA LIVE': "VENERDÌ 17 CI HA VERAMENTE PORTATO MALE. SONO ESTERREFATTO DAL COMPORTAMENTO ITALIANO" - POI PROPONE UNA RIAPERTURA SELETTIVA DELLE SCUOLE – MA SUI SOCIAL SI SCATENA IL DELIRIO PER LA LIBRERIA IN CUI FANNO BELLA MOSTRA LA COLLEZIONE DI TOPOLINO, IL CUBO DI RUBIK E IL SUBBUTEO… - VIDEO

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Da la7.it

"Venerdì 17 ci ha veramente portato male. Il voto al Parlamento Europeo di oggi è stata una Caporetto. Sono esterrefatto dal comportamento italiano"

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