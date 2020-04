CI SIAMO ‘MES’ NEI PASTICCI - GOVERNO E OPPOSIZIONE SPACCATI: PER CONTE UN FRAGILE VIATICO IN VISTA DEL NEGOZIATO DECISIVO IN EUROPA – AFFOSSATI I CORONABOND, PD E FORZA ITALIA CONVERGONO SULLO STRUMENTO DEL “RECOVERY FUND”, UN FONDO PER FAR RIPARTIRE LE AZIENDE STRATEGICHE. SI PARLA DI MILIARDI DI EURO, GARANTITI DIRETTAMENTE DAL BILANCIO DELL' UE. LA SPERANZA È CHE SIA UNA SORTA DI PIANO MARSHALL…