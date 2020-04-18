Da la7.it
"Venerdì 17 ci ha veramente portato male. Il voto al Parlamento Europeo di oggi è stata una Caporetto. Sono esterrefatto dal comportamento italiano"
enrico letta ENRICO LETTA E GIUSEPPE CONTE enrico letta sassoli enrico letta
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"Venerdì 17 ci ha veramente portato male. Il voto al Parlamento Europeo di oggi è stata una Caporetto. Sono esterrefatto dal comportamento italiano"
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SE 'L’ITALEXIT' ARRIVA DA SINISTRA - IL DEPUTATO DI 'LIBERI E UGUALI' STEFANO FASSINA: "LA BCE SI DEVE IMPEGNARE A STERILIZZARE TUTTO IL DEBITO PUBBLICO. IN ASSENZA DI TALI INTERVENTI, L’UNICA STRADA PER LA RIPRESA È UN ‘DIVORZIO AMICHEVOLE’ PER RICONQUISTARE AUTONOMIA MONETARIA E RIAVVIARE L’UE SU BASI CONFEDERALI…"
NON CHIAMIAMOLI EUROBOND: LA RICETTA ANTI-CRISI E LE INEDITE CONVERGENZE TRA GIANNI LETTA E D’ALEMA – L’EX PREMIER IRONIZZA SULLE CONTRADDIZIONI DEI SOVRANISTI. "L’EMINENZA AZZURRINA" CI METTE IL CARICO: DICONO PRIMA GLI ITALIANI E POI SI ARRABBIANO SE GLI OLANDESI DICONO PRIMA GLI OLANDESI” – LA STOCCATA: “QUALCHE MINISTRO HA PREFERITO INCENSARE GLI AIUTI DA CUBA E DALLA CINA SENZA DIRE UNA PAROLA SUI GESTI SOLIDALI DI FRANCIA, GERMANIA E ALTRI PAESI EUROPEI”
CI SIAMO ‘MES’ NEI PASTICCI - GOVERNO E OPPOSIZIONE SPACCATI: PER CONTE UN FRAGILE VIATICO IN VISTA DEL NEGOZIATO DECISIVO IN EUROPA – AFFOSSATI I CORONABOND, PD E FORZA ITALIA CONVERGONO SULLO STRUMENTO DEL “RECOVERY FUND”, UN FONDO PER FAR RIPARTIRE LE AZIENDE STRATEGICHE. SI PARLA DI MILIARDI DI EURO, GARANTITI DIRETTAMENTE DAL BILANCIO DELL' UE. LA SPERANZA È CHE SIA UNA SORTA DI PIANO MARSHALL…
DAL 18 MAGGIO L’ITALIA POTREBBE ESSERE A ZERO (O QUASI) CONTAGI - LA STIMA DELLA TASK FORCE DI COLAO - SI IPOTIZZA LA RIAPERTURA DELLE AZIENDE A FINE APRILE. MA L’OTTIMISMO DEGLI ESPERTONI COZZA CON LA PRUDENZA DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO. QUALE DELLE DUE LINEE PREVARRA’? - E PER EVITARE IL SOVRAFFOLLAMENTO DEI MEZZI PUBBLICI L'IDEA DELL'EX NUMERO 1 DELLA VODAFONE E' MANDARCI TUTTI IN BICI (ELETTRICA)...