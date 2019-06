5 giu 2019 19:48

QUOTA CENTO PERDE QUOTA: CALANO LE DOMANDE PER I NUOVI PENSIONAMENTI. SOLO 15MILA NELL'ULTIMO MESE. DAL PICCO DI 77MILA A FEBBRAIO, LE RICHIESTE SONO ANDATE VIA VIA SCEMANDO - LA MAGGIOR PARTE DELLE RICHIESTE ARRIVA DA LAVORATORI DIPENDENTI (51.644), A SEGUIRE QUELLI PUBBLICI (46.099), GLI ARTIGIANI (12.408), I COMMERCIANTI (11.965), GLI ISCRITTI AI FONDI SPECIALI (7.036) I COLTIVATORI DIRETTI (2.883)