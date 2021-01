19 gen 2021 08:18

RADIAZIONI DI CERNO-BYL! - IL SENATORE EX PD, OGGI NEL GRUPPO MISTO, CAMBIA IDEA E ANNUNCIA CHE VOTERA’ LA FIDUCIA AL GOVERNO: “MI FIDO DI CONTE, HA ROTTAMATO I DUE MATTEO” – ADINOLFI SPERNACCHIA: “SENZA MATTEO RENZI CHE L’HA PIAZZATO IN UN COLLEGIO BLINDATO TOMMASO CERNO NON SAREBBE SENATORE. ECCO, OGGI IL DESTINO DEL PAESE È APPESO A GENTE COSÌ”