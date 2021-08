RADICI DA ESTIRPARE - LE “RADICI” E LA “STORIA” DEL SOTTOSEGRETARIO ALL'ECONOMIA CLAUDIO DURIGON CHE HA CHIESTO DI CAMBIARE IL NOME DEL PARCO DI LATINA, INTITOLATO A FALCONE E BORSELLINO, PER RIPRISTINARE LA DEDICA AD ARNALDO MUSSOLINI, FRATELLO DEL DUCE – IL GRAFFIO SU “LA STAMPA”: “SE DOBBIAMO SCOMODARE LA “STORIA”, PERCHÉ NON RIPRISTINARE IL NOME ORIGINARIO DELLA CITTÀ, CHE MUSSOLINI NON BATTEZZÒ MICA "LATINA". SI TORNI A "LITTORIA", LE RADICI SONO IMPORTANTI…”

Alessandro Di Matteo per “La Stampa”

matteo salvini saluta claudio durigon foto di bacco (3)

Macché Falcone e Borsellino, il parco di Latina deve tornare ad essere dedicato ad Arnaldo Mussolini, perché così impongono «la storia» e «le radici». L'idea è del sottosegretario all'Economia Claudio Durigon. Leghista cresciuto nell'Ugl - il sindacato di destra -, nonni originari del Veneto e poi trasferiti nell'Agro Pontino, appunto dopo le celeberrime bonifiche di Mussolini, in questo caso Benito, il fratello più famoso.

matteo salvini con la mascherina di borsellino

La «storia», dice Durigon, e non è chiaro se parli della sua o di quella di Latina. Di sicuro, l'idea non piace a Maria Falcone, la sorella del giudice ucciso dalla mafia. Durigon, con sprezzo del pericolo, non cede: per carità, Falcone e Borsellino non sono in discussione, ma vengono prima «le radici della città». E allora, se dobbiamo scomodare la «storia», perché non ripristinare il nome originario della città, che Mussolini non battezzò mica "Latina". Si torni a "Littoria", le radici sono importanti.

arnaldo mussolini 2 claudio durigon foto di bacco (4) matteo salvini simonetta matone claudio durigon foto di bacco (2) arnaldo e benito mussolini arnaldo mussolini 1 claudio durigon foto di bacco (2) arnaldo mussolini 3