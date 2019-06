RADIO KILLED THE FIVE STARS - GIACHETTI SALVA RADIO RADICALE CON UNA DELLE SUE MOSSE DA MAESTRO DEI REGOLAMENTI PARLAMENTARI: INFILA L'EMENDAMENTO, LA LEGA VOTA CON LE OPPOSIZIONI E ARRIVANO 3 MILIONI DAL DL CRESCITA - M5S FINISCE ISOLATO: ''UNA PIOGGIA DI SOLDI INGIUSTIFICATA'', GIGGINO FURENTE: ''ATTO GRAVISSIMO, LA LEGA DOVRÀ RISPONDERNE. CI SONO GIORNALISTI CHE PRENDONO 100MILA EURO DI STIPENDIO''

OK A 3 MLN PER RADIO RADICALE, MAGGIORANZA SI SPACCA

roberto giachetti

(ANSA) - Passa nelle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera un emendamento del Pd (a firma Sensi e Giachetti) per 'salvare' Radio Radicale con un finanziamento di altri 3 milioni per il 2019. Il testo è stato riformulato, spiegano i dem, su proposta della Lega ma il governo con il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, ha dato parere contrario. Hanno votato a favore la Lega e tutti gli altri partiti, mentre il Movimento 5 Stelle ha votato contro. La misura punta a favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi.

DL CRESCITA: PD, LEGA VOTA PER R.RADICALE E GOVERNO VA SOTTO

(ANSA) - "Il Governo è andato sotto in Commissione su Radio Radicale. La Lega vota con le opposizioni per salvare la radio mentre i 5 stelle votano contro seguendo le indicazioni di parere contrario del ministro Castelli". Lo afferma la deputata del Pd SilviaßFregolent, capogruppo in commissione Finanze, a proposito delle votazioni sul dl crescita.

falconio radio radicale

DL CRESCITA: GIACHETTI, PER ORA RADIO RADICALE È SALVA

(ANSA) "Anche se con un contributo inferiore alle necessità, abbiamo approvato un emendamento che stanzia 3 milioni per radio radicale nel 2019. Per ora la radio è salva. Adesso subito la gara". Così in un tweet il deputato del Partito democratico Roberto Giachetti sull'approvazione dell'emendamento che salva Radio Radicale.

R. RADICALE: M5S, PIOGGIA DI SOLDI INGIUSTIFICATA

(ANSA) - "Su Radio Radicale la soluzione più equa era di finanziare la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali, fino ad una spesa massima di 1 milione di euro nel triennio. L'emendamento proposto dalle opposizioni ha disposto invece di erogare altri 3 milioni di euro nel solo 2019 ad una radio che ne riceverà già 9 quest'anno. Una scelta a cui hanno aderito tutti i partiti, Lega compresa, e che ci ha trovato fortemente contrari". Lo dichiarano i deputati M5S delle commissioni Bilancio e Finanze.

filippo sensi foto di bacco

RADIO RADICALE: BOSCHI, BATTAGLIA PD SALVA EMITTENTE

(ANSA) - "Grazie alla battaglia del Pd e delle altre opposizioni, passa l'emendamento che salva Radio Radicale. La Lega vota insieme alle opposizioni e il Governo va sotto in commissione". Lo scrive su twitter il deputato del Pd Maria Elena Boschi.

RADIO RADICALE: GELMINI, GOVERNO SOTTO, VITTORIA ANCHE DI FI

(ANSA) - "Governo va sotto in commissione su Radio Radicale: vittoria anche di Forza Italia e soprattutto della libertà di stampa. Radio Radicale vivrà". Così su twitter Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia.

RADIO RADICALE: MULÈ (FI), DA LEGA SUSSULTO DI DEMOCRAZIA

VITO CRIMI

(ANSA) - "La Lega vota con l'opposizione e #RadioRadicale può continuare ad informare e raccontare. Un sussulto di democrazia che salva una voce libera, intelligente e indipendente. E' un bel momento per la politica italiana". Così su twitter Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.

R.RADICALE:MARCUCCI,GERARCHI MINORI M5S SI PIEGHINO A REGOLE

(ANSA) - "I gerarchi minori del M5S si pieghino alle regole della democrazia parlamentare, che non è stata ancora superata come vorrebbe Casaleggio. La Camera ha approvato a maggioranza un emendamento del Pd al dl crescita su Radio Radicale". Lo afferma il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci replicando alla nota del M5S. "Abbiamo recuperato - aggiunge - ossigeno per la democrazia-sottolinea- Radio Radicale potrà avere così le risorse per arrivare alla gara pubblica che il Ministero dello Sviluppo Economico deve indire".

R.RADICALE:DI MAIO,GRAVISSIMO,LEGA DOVRÀ RISPONDERNE

luigi di maio matteo salvini

(ANSA) - "Secondo noi è una cosa gravissima, di cui anche la Lega dovrà rispondere davanti ai cittadini. Sono franco: dovrà spiegare perché ha appoggiato questa indecente proposta del Pd! Dopo di che si va avanti, perché siamo persone serie". Lo afferma Luigi Di Maio, parlando dell'approvazione, con i voti della Lega, dell'emendamento Pd al dl crescita a favore di Radio Radicale, "una radio privata - scrive su Facebook - che ospita giornalisti con stipendi da capogiro di anche 100mila euro l'anno. Tutti pagati con i vostri e i nostri soldi, da sempre".

radio radicale