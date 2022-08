REGISTRATE BENE LE PAROLE DI SALVINI: “NON HO MAI STRETTO ACCORDI ECONOMICI DI NESSUN TIPO CON NESSUNO. NON VADO IN RUSSIA DA ANNI E NON HO CONTATTI CON POLITICI RUSSI DA ANNI. MI OCCUPO DI ITALIA. SPERO CHE LA SINISTRA NON PASSI 30 GIORNI A PARLARE DI ALTRO, DI MARZIANI O DI INSULTI” – “LA RUSSIA NON INFLUIRÀ MINIMAMENTE SUL VOTO DEGLI ITALIANI. SCEGLIERANNO OPERAI, CASALINGHE, STUDENTI E PENSIONATI CON LA LORO TESTA”