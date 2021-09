RAGGI CALANTI SUL CAMPIDOGLIO – LA SINDACA BOCCIATA DA DUE ROMANI SU TRE. IL 36% DEGLI INTERVISTATI PENSA CHE L'ESPERIENZA SIA DA CATALOGARE COME “DISASTROSA” – GIUDIZIO NEGATIVO NEI QUARTIERI CENTRALI DELLA CITTÀ E NEL QUADRANTE NORD. DELUSIONE ANCHE NEGLI EX FORTINI M5S VA UN PO' MEGLIO PER LA SINDACA NELLE PERIFERIE DI TORBELLA E DEL PRENESTINO...

L. De Cic. Per "il Messaggero"

virginia raggi foto di bacco (4)

Domanda: come giudica l'operato dell'amministrazione Raggi? Risponde «molto positivo» solo il 2% degli elettori. Un altro 12% si dice soddisfatto. Totale: 14%. Non è una fotografia generosa con la grillina quella che emerge dal sondaggio Swg.

Spulciando il dossier sulla «percezione» della giunta stellata dopo 5 anni di mandato, viene fuori che 2 romani su 3 bocciano l'avventura del Movimento in Campidoglio. Il 36% degli intervistati pensa che l'esperienza sia da catalogare come «disastrosa»; per il 28% è semplicemente negativa. Nel complesso, le reazioni sfavorevoli sono a quota 64%. Il 22% assegna all'amministrazione del M5S una valutazione «appena sufficiente», una fetta di elettorato che secondo i sondaggisti non è né pro né contro la giunta uscente.

virginia raggi 5

La bilancia degli intervistati pende molto più sul negativo nei quartieri centrali della città e sul versante Nord (nel «municipio della Ztl», ma anche a Prati, San Lorenzo, la Cassia, l'Aurelio, lo stesso distretto dove abita Raggi, tra Primavalle e la borgata Ottavia): da queste parti la bocciatura arriva a quota 70% e appena l'8% esprime un giudizio favorevole (2% «molto positivo» e il 6% positivo).

Va un po' meglio per la sindaca nella macro area Sud-Est, nelle periferie di Torbella e del Prenestino, dove i 5 Stelle superavano il 40% al primo turno delle amministrative nel 2016: qui il giudizio positivo per la sindaca è al 17%, mentre la quota di elettori con un'opinione sfavorevole è al 60% (33% «disastrosa», il 27% negativa).

virginia raggi monnezza 19

Si attesta quasi sullo stesso livello la rilevazione nel quadrante Sud-Ovest di Roma, che comprendi alcune roccaforti del Movimento, come il municipio di Ostia, dove i grillini erano addirittura al 43% cinque anni fa, superando il 76% al ballottaggio: da queste parti il giudizio su Raggi è negativo al 59% (il 31% ha un'opinione «disastrosa» della giunta, il 28% esprime un giudizio sfavorevole), mentre il 19% degli intervistati vede positivamente l'esperienza stellata.

NEL M5S Soffermandosi sugli umori nei vari schieramenti, anche tra gli elettori di Raggi i giudizi non sono sempre entusiasti: il 17% di chi rivoterà la sindaca assegna ai grillini una valutazione «appena sufficiente», mentre l'81% dei supporter di Raggi esprime un giudizio positivo sul suo operato (tra questi, il 16% ha detto: «molto positivo»). Guardando agli sfidanti, i più scontenti sono gli elettori del centrodestra: tra chi è convinto di votare Michetti, l'82% boccia la giunta grillina e solo il 2% ha espresso un giudizio positivo (nessuno molto positivo); stroncatura per la prima cittadina anche dal 79% degli elettori di Calenda e dal 68% dei supporter di Gualtieri.

raggi chi VIRGINIA RAGGI

La sindaca raccoglie apprezzamenti solo dal 6% di chi voterà per il candidato del centrosinistra, mentre il 26% dei simpatizzanti dell'ex ministro dell'Economia pensa che l'amministrazione abbia lavorato in modo appena sufficiente. Da tenere d'occhio la platea degli indecisi, circa il 18% dei votanti, secondo Swg. In questa fascia di elettorato, il 55% boccia l'amministrazione uscente (per il 25% è stato un mandato disastroso, per il 30% negativo); il 35% attribuisce alla giunta del Movimento una sufficienza stentata e il 10% si è detto soddisfatto dall'esperienza Raggi. Se la sindaca spera di recuperare terreno, deve ripartire da qui.

raggi chi virginia raggi foto di bacco (1) virginia raggi VIRGINIA RAGGI virginia raggi foto di bacco (3)