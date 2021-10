RAGGI CALANTI SUL CAMPIDOGLIO - GLI ULTIMI GIORNI DI VIRGINIA TRA NOMINE LAST-MINUTE E VIAGGI DI LUSSO DELLA GIUNTA - L'ASSESSORA ALLO SPORT E AL TURISMO, VERONICA TASCIOTTI, È STATA A BARCELLONA PER PARTECIPARE COME RELATORE A UN EVENTO IMPERDIBILE SUL CICLISMO. IL VIAGGIO SULLA RIVIERA ROMAGNOLA, IN HOTEL "4 STELLE LUSSO" DI UN CONSULENTE ESTERNO DELL’ASSESSORATO…

Lorenzo De Cicco per “Il Messaggero”

Sì, viaggiare. Da Rimini a Barcellona. Tanto pagano i contribuenti. Non solo nomine last-minute: dopo la sconfitta del primo turno, nel Campidoglio a 5 Stelle c'è chi ha fatto le valigie. Mica per il trasloco dagli uffici, ma per le trasferte «di lavoro» della giunta. Viaggi all'estero o sulla riviera romagnola, in hotel «4 stelle lusso».

L'assessora allo Sport e al Turismo, Veronica Tasciotti, per esempio, è stata a Barcellona dal 6 all'8 ottobre, per partecipare come relatore a un evento imperdibile. Sul ciclismo. In questo caso, si legge nelle carte firmate dalla sindaca Virginia Raggi, le spese per l'aereo e l'albergo erano a carico degli organizzatori. Ma l'assessora riceverà comunque dal Comune un rimborso di «620 euro».

Altra meta, altra spesa: ieri, l'11 ottobre, la Direzione Turismo di Roma Capitale ha autorizzato la «missione a Rimini» di un consulente esterno dell'assessorato, nominato dai grillini, Gianluca Tedesco. Alloggerà all'«Hotel Sporting, 4 Stelle lusso sul mare di Rimini», così si legge sul sito della struttura, dal 12 al 14 ottobre. Un soffio prima del ballottaggio, appena in tempo. E ha anche chiesto 500 euro di rimborsi.

Resta solo una domanda, sul viaggio (oltre a quelle sull'opportunità): la piscina riscaldata dell'albergo sarà aperta?

