30 mar 2021 12:57

RAGGI CELESTI! - BERGOGLIO IERI HA INCONTRATO LA SINDACA DI ROMA DI PRIMO MATTINO, PER 30 MINUTI ESATTI. IL VATICANO NON HA DIFFUSO ALCUNA IMMAGINE, E SULL’OSSERVATORE ROMANO LA NOTIZIA È STATA LIQUIDATA IN TRE RIGHE, NELL’ULTIMA PAGINA - COME MAI? LA SINTONIA TRA IL PONTEFICE E “VIRGY” INIZIA A NON ESSERE PIÙ BEN TOLLERATA OLTRETEVERE, SPECIE DOPO LA BELLA LETTERA DI ENDORSEMENT DI QUALCHE GIORNO FA...