RAGGI GIALLOROSSI SUL CAMPIDOGLIO! PD E M5S VOGLIONO RENDERE ROMA PIU’ "ATTRAENTE" (MA CHE VUOL DIRE?) - GRAZIATA DALLA CADUTA DI SALVINI, LA SINDACA INCASSA DUE RIGHE SCIATTE ALL’ULTIMO PUNTO DEL PROGRAMMA DEL NUOVO GOVERNO – GLI ALBERGATORI: “DETTA COSI' RISCHIA DI ESSERE SOLTANTO FUFFA” – DALLA LOTTA ALL’ABUSIVISMO ALLA CULTURA, ECCO COSA CHIEDONO CITTADINI E CATEGORIE PRODUTTIVE DELLA CITTA’

Adriano Bonanni per il Tempo

I «buoni propositi» per la città di Roma arrivano solo al punto 26 del programma stilato dall' accoppiata Pd -Cinque Stelle. E bisogna dire che i due partiti non hanno fatto un grande sforzo: «Il governo dovrà collaborare per rendere Roma una capitale sempre più attraente per i visitatori e sempre più vivibile e sostenibile per i residenti».

Tutto qui. Così abbiamo chiesto alle categorie produttive della città che cosa vorrebbero dalla nuova accoppiata di governo.

I problemi sono sempre gli stessi, da anni, e toccano in egual modo cittadini e associazioni di categoria: l' abusivismo commerciale, la mancanza di un' offerta culturale che sia finalmente all' altezza di una capitale europea, la pulizia delle strade, la capacità di tornare ad essere finalmente attrattiva nei confonti dei turisti. Insomma qualcosa in più di quel semplice «attraente» scritto al punto 26 del governo. «Roma all' ultimo punto del programma del Conte bis? Speriamo che il testo pubblicato sul Blog delle stelle sia davvero solo una bozza parziale e che la parte relativa alla Capitale venga rimpolpata - ha spiegato in una nota l' espo nente del Pd Stefano Pedica.

Tutto qui? In pieno disastro Raggi il nuovo governo non ha nient' altro da dire? Non sarebbe il caso di spendere due paroline in più sui rifiuti, sul trasporto pubblico, sulla sicurezza e sul decoro?».

ROSCIOLI

Dam.Ver. per il Tempo

Hanno letto il punto per Roma Capitale e subito si sono detti che dovrebbe essere arricchito di contenuti perché detta così rischia di essere «soltanto fuffa».

Dopo di che le idee chiare, gli albergatori romani, ce l'hanno e da tempo chiedono per questa città che si faccia molto di più. A cominciare dai trasporti, la vera spina nel fianco per gli operatori turistici che vorrebbero ridurre al minimo i disagi per chi arriva all' aeroporto di Fiumicino o a Termini e spesso si trova a combattere con la mancanza di taxi e la schiera di abusivi pronti a far pagare una corsa in centro quasi il doppio della tariffa normale e prefissa. E quando parlano di trasporti parlano di dover almeno eliminare il perenne stato di emergenza in cui si trova la Capitale dal punto di vista della mobilità su strada o su ferro.

«Dico sempre che i disagi dei cittadini e dei turisti sono i nostri disagi - spiega Giuseppe Roscioli, leader della Federalberghi Roma già azzerare quelli significherebbe dare respiro a questa città che è indietro a livello dei servizi offerti rispetto alle altre capitali europee. Tanto più che ora abbiamo a che fare con un piano pullman che sta decimando i viaggi organizzati per l' anno prossimo perché molte comitive rinunciano proprio sapendo di non poter raggiungere con comodità i loro alloggi».

Accanto al problema dei trasporti c' è quello dell' abusivismo ricettivo e non solo.

«I turisti non sempre sanno difendersi come facciamo noi - incalza Roscioli - e l' immagine di chi cerca di approfittare della loro non conoscenza della città non è una bella immagine. E, soprattutto, fa oggi come oggi velocemente il giro del mondo attraverso i social". Così come il giro del mondo hanno fatto quest' inverno le fo to dei gabbiani e dei topi accanto ai cumuli della spazzatura. «Poi per toglierle dalla mente dei turisti ce ne vuole», chiosa il leader degli albergatori.

Dam.Ver.

