RAGGI LOCAL & SOCIAL – MENTRE ROMA VERSA IN UNO STATO INDECENTE, “VIRGY” PREMIA I DIPENDENTI E SI FA LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE SILENZIOSA (TE CREDO: HA PAURA DEGLI INSULTI!) TRA FACEBOOK E PERIFERIE – LA STRATEGIA DEL MENTORE COSTANZO: CONFERMARSI NELLE ROCCAFORTI E PROVARE AD ANDARE AL BALLOTTAGGIO, EVITANDO IMBARAZZI NAZIONALI CON “L’ALLEATO” PD. SE GUALTIERI DOVESSE ARRIVARE PER SBAGLIO IN CAMPIDOGLIO, CONTE POTREBBE PROVARE A CORRERE PER IL COLLEGIO “ROMA CENTRO”

RAGGI CAMPAGNA SILENZIOSA TRA SOCIAL E PERIFERIE (POI PREMIA TUTTI I DIRIGENTI)

Giuseppe Alberto Falci per il "Corriere della Sera"

Virginia Raggi conduce una campagna elettorale silenziosa, che dalle sue parti definiscono «social e local». Su Facebook, Twitter e Instagram la sua presenza è martellante. Ogni due ore un nuovo status, utile a rivendicare un risultato. «Avevamo assicurato l'avvio dei lavori al Palazzetto dello Sport nel giro di poche settimane e così è stato».

E ancora, altro grande successo: «Roma è tra le destinazioni di viaggio preferite dai turisti: sin da subito, ci siamo impegnati ad attrarre un turismo sostenibile e di qualità, rispettoso della città e significativo per il comparto, lavorando a best practices condivise con le città d'arte italiane».

maurizio costanzo virginia raggi

Senza dimenticare la nuova linea bus circolare 713 nel quadrante sud-ovest di Roma, i 20 nuovi mezzi per Ama, i 2 milioni di euro per interventi urgenti, lo sblocco della Metro C. Una lista lunga che Raggi aggiorna ora dopo ora. Allo stesso tempo «Virginia» segue un vecchio consiglio di Maurizio Costanzo, suo mentore: «Devi visitare molto le periferie».

E lei un giorno si reca ad Acilia, un altro a San Basilio, ieri al Corviale. «È il nostro zoccolo duro», suggeriscono dall'innercircle . E proprio sulle periferie si sono orientati gli interventi della giunta. Il tutto tenendosi a debita distanza dal dibattito nazionale. Niente interviste ai giornali, alle tivù. Solo e soltanto alle testate e alle reti locali. Le ultime: a il Romanista, tutta incentrata sul nuovo stadio, e a Rete Oro.

«Per noi non è importante che Virginia partecipi ai talk nazionali perché nel bene o nel male è conosciuta». In realtà, per i maliziosi tutto questo deriva da una precisa strategia imposta dai vertici del M5S per evitare imbarazzi sulla scena nazionale con il Pd.

Non è un mistero che se Gualtieri dovesse conquistare il Campidoglio, Conte proverebbe a correre nel collegio «Roma Centro» dell'ex ministro dell'Economia. Virginia Raggi, dunque, promossa? Sfoggia un bel 9 in pagella. Certo, se lo è attribuito da sé. E nel segno della generosità ha distribuito 8, 9, 10 a tutti gli uffici capitolini. L'ultimo report sulle perfomance dell'amministrazione di Roma fotografa una città modello. Come se non ci fossero i cassonetti stracolmi di rifiuti, gli autobus che prendono fuoco, le buche disseminate ovunque. Niente di tutto ciò.

Stando al dossier di 98 pagine, la Capitale ha raggiunto il 94,31% degli impegni presi al punto da premiare i suoi dipendenti con 36 milioni di euro. Va da sé, in un amen sono divampate le polemiche. «Purtroppo per lei, però, i voti e le pagelle li daranno i romani il 3 e 4 ottobre», cinguetta Roberto Gualtieri. I rumors di sottofondo vanno in questa direzione: «È stata un'altra trovata da campagna elettorale».

Nell'attesa, nemmeno i sondaggisti si sbilanciano. E allora Raggi punta al pienone nelle periferie per arrivare al ballottaggio. Ma «dietro l'angolo» - per dirla con Maurizio Costanzo - incombe l'amore forzato col Pd. Ebbene sì: amor con amor si paga. Quando si dice il dettaglio. L'anagramma di Roma: Orma Amor.

