8 ott 2021 10:10

RAGGI, DAL PADELLARO ALLA BRACE - IL FONDATORE DEL “FATTO QUOTIDIANO” CONFESSA: “CINQUE ANNI FA L’HO VOTATA, QUESTA VOLTA NO". MA ALLORA CHI HA SCELTO? CALENDA? GUALTIERI? O IL TRIBUNO MICHETTI? – "IO DICO SEMPRE LA VERITÀ. QUELLO CHE NON RIESCO A CAPIRE È IL PERCHÉ DI QUESTO TRACOLLO IN CINQUE ANNI” - “NON È SOLO UN PROBLEMA DELLA RAGGI MA DI UN'INTERA CITTÀ, DELLA CAPITALE DI QUESTO PAESE CHE SI RITROVA IN QUESTE CONDIZIONI" - VIDEO