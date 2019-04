RAI AD ALTA TENSIONE - OGGI POMERIGGIO C'È STATO UN ACCESISSIMO DIVERBIO TRA UN IMPORTATE DIRETTORE DI TG ED IL SUO VICE - QUALCUNO AFFERMA CHE LA VICENDA SIA TRASCESA E CHE SIA ADDIRITTURA FINITA SULLA SCRIVANIA DELL'AD SALINI....

Marco Antonellis per Dagospia

Alta tensione in Rai. Come se non bastassero le polemiche di questi giorni sulla presenza di Luigi Di Maio da Fabio Fazio, sui cambiamenti all'interno della struttura di Comunicazione, sulle manovre di posizionamento dei sovranisti in attesa di scoccare la zampata vincente dopo le elezioni europee del 26 maggio con la poltrona di Salini che rimane sempre in bilico (a proposito: martedì prossimo alle 10:30 sarà nuovamente in Vigilanza con Foa) oggi pomeriggio a quanto apprende Dagospia c'è stato un accesissimo diverbio tra un importate Direttore di TG ed il suo vice. Qualcuno afferma che la vicenda sia trascesa e che sia addirittura finita sulla scrivania dell'Ad Salini. Staremo a vedere.