ARTICOLI CORRELATI

DAGOREPORT

elly schlein - festa dell unit*

Tra i motivi che hanno spinto Elly Schlein all’Aventino Rai non c’è solo la mancata riforma della governance di viale Mazzini: c’è anche un motivo che riguarda lo stato dell’arte del Pd. Infatti, Francesco Boccia era contrario all’Aventino e ha cercato di convincere Elly in direzione a cambiare parere.

Ma la signorina multingender ha capito dove andava a parare Boccia: a un presidente di garanzia chiamato Giovanni Minoli. Un nome su cui anche Fdi aveva dato il suo assenso, grazie alle buone relazioni tra il marito di Nunzia De Girolamo e Giampaolo Rossi. L'attuale dg e futuro ad della Rai aveva fatto da tramite con Giorgia Meloni. E l'accordo sembrava fatto.

DARIO FRANCESCHINI ELLY SCHLEIN GATTOPARDO MEME BY SARX88

Ma il duplex Boccia-Franceschini è stato zittito da Elly: “Io sono la segretaria del partito e decido io”. Del resto, cosa le importa di entrare nei giochi Rai, visto che il Tg3, in teoria in quota Pd, è in realtà in quota Mario Orfeo, un direttore con cui lei non ha mai avuto nulla a che fare. Prendersi in carico un altro “inaffidabile” come il multi-tasking Minoli, beh, cari Boccia e Franceschini, proprio “no, grazie”.

Il problema di Elly è che non ha neanche un uomo di fiducia in Rai. Mentre Boccia, da vecchio volpone, può contare su una rete di rapporti ben strutturata e su un filo diretto con il M5s. D'altra parte, l'ex ministro è tra i fautori dell’alleanza tra Pd e il M5s in Puglia, grazie al feeling con Michele Emiliano. In questo scenario, piuttosto che infilarsi in un labirinto pieno di trappole, Schlein ha preferito chiamarsi fuori, decidendo di non toccare palla nel cda di Viale Mazzini.

giovanni minoli francesco boccia dario franceschini foto di bacco (2) NUNZIA DE GIROLAMO E FRANCESCO BOCCIA - MEME BY EDOARDO BARALDI giovanni minoli mixer vent'anni di televisione 2 FRANCESCO BOCCIA ELLY SCHLEIN - MEME BY DE MARCO