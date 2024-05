LA RAI IN FORMATO DE MARTINO – NEL CONTRATTO PLURIENNALE AL BALLERINO SAREBBE PREVISTE ANCHE ALCUNE SERATE SPECIALI E LA CO-CONDUZIONE PER UNA SERATA DELL’EDIZIONE 2025 DEL FESTIVAL DI SANREMO – COME CANDELA-RIVELATO, L’ACCORDO DA QUATTRO ANNI, PREVEDE PER L’EX DI BELEN LA CONDUZIONE DI “AFFARI TUOI”, NONOSTANTE LA CONTRARIETÀ DELLA PRODUZIONE (BANIJAY)

La situazione peggiora. Secondo Ansa (che cita lo scoop di Dagospia) De Martino anche coconduttore per una serata #Sanremo2025 (già si vira a destra?).https://t.co/a3EPdHgldR — Giuseppe Candela (@GiusCandela) May 23, 2024

Messo in cascina il futuro di Sanremo, con la doppietta 2025 e 2026 affidata a Carlo Conti in veste di direttore artistico e conduttore, la Rai punta su Stefano De Martino, blindandolo con "un accordo pluriennale", annuncia Viale Mazzini. Il contratto - a quanto si apprende - ha la durata di quattro anni e vedrà il golden boy della tv italiana "impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai1 e Rai2".

In ballo c'è innanzi tutto la successione ad Affari Tuoi, il game show dell'access prime time della rete ammiraglia che Amadeus ha rinnovato e rilanciato in vetta all'Auditel: il contratto con Endemol-Banijay per il format dei pacchi è in scadenza, ma non è un mistero che - nelle intenzioni di Viale Mazzini - in pole position ci sia proprio De Martino.

Secondo Dagospia, il contratto - oltre a prevedere un mega compenso - spazierebbe tra access e prime time e comprenderebbe anche l'opzione Sanremo post Conti.

Dell'accordo farebbero parte anche alcune serate speciali e non è escluso che De Martino possa apparire all'Ariston già nel 2025, magari come co-conduttore di una delle serate.

Intanto l'artista incassa i complimenti dell'amministratore delegato Roberto Sergio e del direttore generale Giampaolo Rossi "per gli ottimi risultati raggiunti in questa stagione": su Rai2 Stasera tutto è possibile - il comedy show in cui De Martino ha preso il posto di Amadeus dalla quinta edizione - chiude proprio questa sera la stagione più vista di sempre. […]

