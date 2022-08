SALVINI VA IN TOUR ELETTORALE IN CALABRIA E IL DIRETTORE DI RAINEWS24 PAOLO PETRECCA SI È SCAPICOLLATO A COSENZA PER INCONTRARLO

Giuseppe Candela per Dagospia

Matteo Salvini e Paolo Petrecca

Il tour elettorale di Matteo Salvini il 3 agosto scorso ha fatto tappa in Calabria. Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria. I soliti slogan populisti ripetuti all'infinito, la ricerca di voti al Sud. La routine interrotta da una visita a sorpresa.

Il direttore di RaiNews24 Paolo Petrecca si è scapicollato a Cosenza per incontrare il Capitano. Alla fine del comizio una chiacchierata di rito, qualcuno assicura anche su temi Rai, e addirittura una foto insieme per immortalare l'incontro. Uno scatto che Dagospia pubblica in esclusiva, dove si vedono il politico e il direttore del servizio pubblico abbracciati e sorridenti.

Petrecca non si trovava lì per ragioni professionali, nessun impegno ufficiale. Perché il responsabile del canale informativo Rai ha raggiunto il leader della Lega in campagna elettorale? Il dirigente è considerato in quota Fratelli d'Italia, stimatissimo da Giampaolo Rossi, come reagirà Giorgia Meloni? Una nuova grana per Viale Mazzini, in attesa della reazione dei vertici e della politica.

paolo petrecca foto di bacco (3)

Mail di Paolo Petrecca a Dagospia

Caro Dago,

vedo che sei male informato sul mio conto, ma ami cimentarti nel pubblicare “fake news” e nel taglio delle foto. Ero a Catanzaro, per correttezza di informazione, ed ero stato invitato a ricevere un Premio al Magna Grecia Film Festival. Un riconoscimento per il fantastico lavoro che sta facendo la redazione di Rainews24, da nove mesi al mio fianco. Quindi, ero lì per motivi professionali e non ho preso parte ad alcun comizio.

In quei giorni, ho fatto decine di foto e molte interviste. E soprattutto, se proprio devi pubblicare foto, ti prego di farlo senza tagliarle. La foto in questione credo sia facilmente reperibile. Accanto a me e a Salvini c’erano almeno altre due persone, tra cui uno degli organizzatori del Festival.

Grazie, buon lavoro

Paolo Petrecca

GIAMPIERO MALENA - PAOLO PETRECCA - MATTEO SALVINI

Dago-risposta

Nessuna fake news e nessun taglio strategico alla foto. La presenza di Petrecca al premio citato, evento concepito e realizzato dai fratelli Alessandro e Gianvito Casadonte, non è affatto collegata all'incontro con Matteo Salvini. Il leader della Lega non ha preso parte al premio ma era semplicemente in tour elettorale.

Nessun problema a pubblicare nemmeno lo scatto integrale, in cui si vedono, oltre a Salvini e Petrecca, l'ex manager Giampiero Malena (che, a differenza di quanto si afferma, non avrebbe ruoli che possono definirsi ufficiali dal punto di vista organizzativo) e la compagna del direttore di RaiNews. La domanda resta: perché il direttore dell'all news ha raggiunto il leader della Lega e con la compagna ha scattato una foto?