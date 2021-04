RAI DA LEGA-RE - IL VICEMINISTRO ALLE INFRASTRUTTURE E RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL CARROCCIO, ALESSANDRO MORELLI, È IMPEGNATO IN INSOLITI VERTICI CON I DIRIGENTI DI VIALE MAZZINI - L'OBIETTIVO È PIAZZARE NEI POSTI ANCORA VUOTI I FEDELISSIMI DELLA LEGA COME GIÀ FATTO CON IL PRESIDENTE E UNA CONSIGLIERA DI "RAI PUBBLICITÀ", E FRENARE LA RESISTIBILE ASCESA DEL MELONIANO GIANPAOLO ROSSI...

Michela Tamburrino per "La Stampa"

il cavallo della rai di viale mazzini

Tanta fatica per nulla se è vero, come pare sia, che venerdì sarà presentato il bilancio che andrà approvato entro un mese e da lì, tutti i cambiamenti saranno possibili.

Calendario alla mano, a niente sarà servito anticipare il Prix Italia a metà giugno come chiesto dal Presidente Rai Marcello Foa anziché a settembre come da tradizione e anticipare i palinsesti delle reti, come da richiesta dell'ad Fabrizio Salini, ai primi di giugno e non a luglio come era avvenuto nell'ultimi due anni.

marcello foa (2)

Parola d'ordine, allungare i tempi delle consegne, rinviata la riunione di consiglio prevista questa settimana facendo slittare così la nomina dei commissari per l'elezione del dipendente e quindi l'elezione stessa.

Tutti fuori tempo massimo mentre perfettamente in tempo utile è arrivato il via vai dai politici e dei politici, leghisti in maggioranza, a ingolfare il corridoio felpato del settimo piano di Viale Mazzini e no solo.

FABRIZIO SALINI

Lamentano l'andirivieni sfacciato i consiglieri Borioni e Laganà, che rimpiangono i tempi di maggiore savoir faire politico e l'ad non risponde nemmeno alle richieste di chiarimento di Pd, Italia Viva e Leu.

Mentre ieri in Vigilanza durante l'audizione dei direttori dei Tg principali Fdi per voce di Daniela Santanchè lamenta mancanza di pluralismo, non si placa la fame di potere televisivo nonostante gli esiti negativi in termini di audience e di entrate economiche.

alessandro morelli con matteo salvini

In una ideale staffetta, mercoledì scorso a ricevere dirigenti di viale Mazzini è stato visto il viceministro alle infrastrutture e responsabile comunicazione del Carroccio, Alessandro Morelli.

Igor De Biasio e Matteo Salvini

Sede dei colloqui appunto l'ufficio al settimo piano del consigliere leghista Igor De Biasio, lo stesso che scortava Salvini reggendogli l'ombrello durante la visita alla Fiera di Milano dove De Biasio è appunto ad.

MATTEO SALVINI IGOR DE BIASIO

Obiettivo è collocare nei posti ancora vuoti i fedelissimi del Carroccio come già fatto con il presidente e una consigliera di Rai pubblicità e frenare la resistibile ascesa di Gianpaolo Rossi che chiede quel che ritiene gli spetti nel prossimo cda.

