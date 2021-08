FUORTES E SOLDI STANNO STUDIANDO COME FARE PER METTERE IN VENDITA UNA RETE, E PRECISAMENTE RAI2. A QUANTO PARE, I POSSIBILI ACQUIRENTI GIÀ SI STANNO SCALDANDO...

DAGOREPORT

L’idea di arruolare Carlo Fuortes per sistemare il carrozzone di viale Mazzini è di Mario Draghi. Una decisione che è diventata subito operativa una volta che, dal mondo del Partito Democratico (leggi: Franceschini), il premier ha capito che si stava preparando un blitz per sostituire l’ex ad Fabrizio Salini.

Mariopio ha anticipato i soliti noti e ha scelto Fuortes perché lo considera un manager che sa fare politica ma, nello stesso tempo, è lontano dai partiti. Talmente distante che il suo piano per tentare di domare il cavallo di viale Mazzini lascerà la partitocrazia lottizzante con i capelli dritti e il culo per terra.

Ad esempio: da Lega e Pd si levano richieste di sostituire il buon grillino Carboni dalla direzione del Tg1? Tranquilli: Fuortes vorrebbe cambiare tutti e tre i direttori di Tg (Carboni, Sangiuliano e Orfeo), senza sprechi, attingendo alle risorse interne.

Ancora: Franco Di Mare non piace a Mauro Corona ma nemmeno ai grillini che, via Spadofora, l’hanno piazzato a Rai3. Che ha in mente Carletto? Per non sapere né leggere né scrivere, anche qui nessuna spartizione: vorrebbe cambiarli tutti e tre i direttori di rete (Coletta, Di Meo, Di Mare).

Ma la vera bomba riguarda il taglio dei costi, indispensabile ora che la Rai non ha più il prelievo coatto del canone dalle nostre bollette della luce. Sempre d’accordo con Draghi, Fuortes e Soldi stanno studiando, oltre a eliminare la pletora dei canali digitali Rai, come fare per mettere in vendita una rete, e precisamente Rai2. A quanto pare, i possibili acquirenti già ci sono….

