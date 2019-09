LA RAI VALUTA LA SOSPENSIONE DI FABIO SANFILIPPO, GIORNALISTA DEL GR CHE HA SCRITTO ''SALVINI TRA SEI MESI TI SPARI''. LUI: ''RISCRIVEREI TUTTO, HO SBAGLIATO SOLO A INCLUDERE LA FIGLIA, È STATA UNA CADUTA DI STILE'' - RENZI DIFENDE IL CAPITONE, MA CHEF RUBIO E FULVIO ABBATE SI SCHIERANO CON SANFILIPPO: ''CORDOGLIO IPOCRITA''

(ANSA) - La Rai sta valutando - a quanto si apprende - una sospensione cautelativa per Fabio Sanfilippo, il giornalista di Radio1 finito al centro delle polemiche e di un procedimento disciplinare da parte dell'azienda per un post Facebook contro Matteo Salvini. Un tema sul quale Sanfilippo è tornato oggi, suscitando irritazione nei vertici della tv pubblica. Annunciando l'avvio della procedura disciplinare, la Rai ha fatto sapere anche che emanerà la prossima settimana una disposizione sull'uso dei social da parte dei dipendenti.

(ANSA) - "Riscriveresti il post? Mi è stato chiesto. Sì, ometterei la frase sulla figlia, è stata oggettivamente una caduta di stile". Fabio Sanfilippo, il giornalista di Rai Radio1 finito al centro delle polemiche e di un procedimento disciplinare della Rai per un post contro Matteo Salvini, torna sull'argomento sul suo profilo Facebook sottolineando di aver espresso le sue idee sulla sua "pagina personale" e augurandosi di "essere ascoltato al più presto dall'Azienda e dall'Ordine dei giornalisti per spiegare le mie ragioni".

"Il post che ho pubblicato sul mio profilo PRIVATO di facebook il 4 settembre - scrive oggi Sanfilippo - NON contiene alcun invito al suicidio del capo politico della Lega. È la constatazione di un fatto: che Salvini si è politicamente 'fatto fuori' da solo. Con la previsione che di qui a sei mesi si sarebbe politicamente 'sparato', eliminato da solo. Riducendo i consensi del suo partito del 20, 25 per cento. Il 6 settembre, l'intervento della macchina mediatica e manipolatrice leghista ha fatto in fretta a travisare le mia parole usandole a proprio uso e piacimento, a scopo di polemica politica distrattiva".

Il giornalista sottolinea di non aver "mai usato i microfoni di Radio1 per fare propaganda politica o dire ciò che penso della situazione politica. Quello che è il mio pensiero l'ho manifestato in un post pubblicato sulla mia pagina personale, che non utilizza alcun logo dell'azienda Rai. Pagina che è un po' come casa mia e io a casa mia dico e faccio quello che mi pare. Del resto non c'è ancora alcuna policy aziendale che obbliga i dipendenti Rai a determinati comportamenti sui social privati". "Io non sono uno che odia, sono una persona che ama. E sono un giornalista libero", afferma ancora Sanfilippo.

"Da anni giro le scuole d'Italia - con i miei soldi e nel mio tempo libero - per raccontare l'orrore della guerra in Siria e dei campi profughi attraverso i disegni di Sheradzade, una bambina curdo-siriana che ho conosciuto a Idomeni e la cui famiglia ho cercato in ogni modo di aiutare. Riscriveresti il post? Mi è stato chiesto. Sì, ometterei la frase sulla figlia, è stata oggettivamente una caduta di stile ('Mi dispiace per tua figlia, ma avrà tempo per riprendersi, basta farla seguire dalle persone qualificate', ndr). Ma vorrei ricordare che è lo stesso capo leghista a non farsi scrupolo di ostentarla sui social per solleticare il sentimento familiare degli italiani così come fa con il crocifisso e con il vangelo".

Io ho lottato come un leone contro Matteo Salvini. E tutti insieme lo abbiamo mandato a casa. Ma vedere un giornalista Rai che tira in ballo il suicidio di Salvini e fa battute sulla figlioletta è indegno del servizio pubblico. Solidarietà a Salvini — Matteo Renzi (@matteorenzi) 6 settembre 2019 Se in Rai non ci fosse un Fabio Sanfilippo bisognerebbe inventarlo. Grazie, Fabio. #FabioSanfilippo #Rai — Fulvio Abbate (@fulvioabbate) 7 settembre 2019

CHEF RUBIO: "CORDOGLIO IPOCRITA PER SALVINI, SOLIDARIETÀ A GIORNALISTA"

"Massima solidarietà a Fabio Sanfilippo". Chef Rubio, su Twitter, si esprime così in relazione alla vicenda legata al post in cui un giornalista di Radio Rai, rivolgendosi a Matteo Salvini, ha scritto "tempo sei mesi e ti spari".

"State facendo tutta sta pupazzata per un’espressione palesemente figurativa e inattuabile? Ma non ve vergognate? I politici tutti che si uniscono in un cordoglio ipocrita fanno pena, come quell’altro che mette in mezzo Gesù, amore e su fija. Massima solidarietà a Fabio Sanfilippo", scrive Rubio.

In un successivo tweet, in cui pubblica lo screenshot del post di Sanfilippo, Rubio afferma ancora: "Un pupazzo diffonde odio da quando è nato e tutto gli è concesso. Un professionista fa un discorso complesso in una missiva in cui parla di suicidio politico che è palesemente una metafora e che succede? Le vittime spalleggiano il carnefice! Fate ride tutti! Ma tutti davvero". "Il prossimo che in una partita di calcio parla di SUICIDIO TATTICO, giuro me lo inc... a passo di cammello e voglio la rivoluzio... ah no, il pallone non si tocca -scrive ancora-. La cosa bella è che vi battete per ste stronzate e non per i bambini presi a calci dai razzisti!".

