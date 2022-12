23 dic 2022 16:40

RAMPELLI COLTELLI – IL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA, FABIO RAMPELLI, IL 21 DICEMBRE HA RIUNITO LA SUA CORRENTE E MEDITA DI FAR GIRARE I MELONI A GIORGIA - “L’AEROPLANINO”, COME VIENE CHIAMATO, NON HA DIGERITO DI ESSERE STATO FATTO FUORI ANCHE DALLA CORSA ALLA REGIONE LAZIO (DOPO CHE GLI HANNO PREFERITO MICHETTI PER IL COMUNE DI ROMA) E ADESSO STA ARMANDO LA FRONDA INTERNA CONTRO LA DUCETTA – I MESSAGGI POCO DISTENSIVI ALLA CENA, A ROMA EST: “SE VUOI AMMAZZARE UNO, TI DEVI ACCERTARE CHE SIA MORTO DAVVERO, ALTRIMENTI…”