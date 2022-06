RAZZI, CARATTERISTA D'ITALIA - I MILLE VOLTI DELL'EX DEPUTATO CASARECCIO ANTONIO RAZZI, RACCONTATI IN UNA MOSTRA FOTOGRAFICA A ROMA: "SONO PARTITO CON LA VALIGIA DI CARTONE. BERLUSCONI È IL NUMERO UNO AL MONDO, PECCATO CHE FA 86 ANNI, SE NE AVESSE CINQUANTA, MAMMA MIA!" - LA POLITICA, "BALLANDO CON LE STELLE", I VIAGGI IN COREA PER PROPORRE A "CICCIO" KIM IL "PATTO DELL'ARROSTICINO", IL SUO NOME NELLA LISTA NERA DI ZELENSKY: "L'HO FREGATO PERCHE' SONO ANDATO AL CONFINE CON L'UCRAINA E..."

«Che poi per infilarmi il cappello a cilindro mi si è schiacciata l'acconciatura, era troppo stretto, poveri capelli miei», si rammarica ancora per l'affronto alla folta chioma l'infaticabile Antonio Razzi, 74 anni, da Giuliano Teatino provincia di Chieti, per 41 operaio tessile emigrato in Svizzera da giovanotto («La paga era di 2 franchi e 40 all'ora, un mese ne lavorai 282, giorno e notte, domeniche comprese, per 630 franchi, oggi mi darebbero diecimila euro»), ex deputato Idv ed ex senatore di Forza Italia dal 2013 al 2018 («Due legislature e mezza, mica male per uno partito con la valigia di cartone»), fino al pensionamento politico forzato per mancata ricandidatura («Una pausa ci sta, ma per educazione potevano dirmelo prima»), motto di battaglia (grammatica a piacere): «Quello che ho fatto non ho mai pentito».

Da allora però è cominciata la sua seconda vita fatta di tagli di nastri, comparsate, balli in tv, miss (a settembre in Sicilia lo aspettano alla finale de «Il più bello d'Italia»: «Da giurato, eh eh»), opere di bene («Se posso aiuto chi sta male») e talvolta da qualche casareccia incursione nella diplomazia internazionale, come quando propose a Trump e Kim Jong-un («Ci parlo in tedesco, capisce pure le parolacce») di siglare un «patto dell'arrosticino».

«Mia moglie dice che, se viene il terremoto, a me non mi trova in casa». Spesso torna a Montecitorio e Palazzo Madama: «A salutare gli amici, commessi, carabinieri e poliziotti, non mi sono mai dato arie, io, questi che ci stanno ora in Parlamento non sanno fare niente, mi sa che aspettano solo la fine del mese».

Un iperattivismo celebrato nella mostra fotografica «Super Razzi!» inaugurata ieri all'«Asino che Vola», risto-pub nel quartiere Appio-Latino, 15 gigantografie (100 x 75 o 80 x 80) scattate e incorniciate da Claudio Donati, da idea del conduttore di Radio Rock Dejan Cetnikovic («Quante volte abbiamo cantato insieme davanti a Palazzo Chigi»), con burlesque e rinfresco («Il vino l'ho portato io, Cerasuolo e Montepulciano d'Abruzzo, li rustell di pecora no, per quelli ci vuole la brace»), in cui il Nostro posa con cilindro e candelabri, mantello di velluto nero alla Dracula e giacca rossa, sfera di cristallo, colbacco, occhiali da sole, sigaro («Mica lo fumo»), rosa all'occhiello.

«Uno chic stravagante, l'importante è saperlo indossare». Non si pone limiti, Razzi. Come quando, nel 2019, ha partecipato a «Ballando con le stelle» e una stella era lui. «Sono durato sette balli su dieci, per un mambo ero vestito tutto di giallo, per un tango in viola ciclamino, ho fatto pure Zorro, dovevo saltare dal balcone a salvare la mia bella, uno zompo di sei metri, mi hanno offerto la controfigura, ma io no, grazie, a Lucerna ho fatto 15 anni il pompiere».

O come quando, a marzo, è partito da Caserta per l'Ucraina in missione umanitaria, ma si è fermato al confine con la Romania «perché sto sulla lista nera di Zelensky, magari mi arrestano e mi mandano al fronte, invece l'ho fregato, sono arrivato con due pullman carichi di pasta, olio, formaggi e salumi, e abbiamo riportato in Italia 79 profughi, 36 ore di viaggio, mi sono strappato una gamba e mi fa ancora male». Di più, ammette, per la pace mondiale non può fare.

«Conosco sia parlamentari russi che ucraini, però ci vuole un mandato, non è che mi alzo la mattina e vado. Il mio amico della Duma, Oleg, mi aveva detto: "Tempo cinque giorni e la guerra è già finita". Invece no. Ha ragione Papa Francesco, le armi servono per uccidere, è stato abbastanza bravo».

Il 2 luglio gli si sposa il figlio Gionata. «Ho invitato Berlusconi, la partecipazione l'ho lasciata a Gianni Letta: "Uè, che gliela dai tu a Silvio?". Se venisse sarebbe il più bel regalo, lui è il Numero Uno al mondo, peccato che fa 86 anni, se ne avesse cinquanta, mamma mia!».

