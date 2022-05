25 mag 2022 12:01

CON I RAZZI, CIAO CIAO - JOE BIDEN TORNA IN AMERICA DOPO IL VIAGGIO IN ASIA E KIM JONG-UN LO SALUTA A MODO SUO: LANCIANDO MISSILI! SECONDO LA COREA DEL SUD, PYONGYANG HA SPARATO TRE RAZZI. UNO POTREBBE ESSERE UN MISSILE BALISTICO INTERCONTINENTALE A DETONAZIONE NUCLEARE - CICCIO-KIM HA BISOGNO DI FAR VEDERE CHE TUTTO VA COME SEMPRE NEL SUO PAESE, QUANDO IN REALTÀ È ALLE PRESE CON I CONTAGI DA COVID… - VIDEO