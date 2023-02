BELLO DE CASA – COME HA FATTO IL SOTTOSEGRETARIO AL LAVORO, CLAUDIO DURIGON, A COMPRARE UN APPARTAMENTO DA 170 METRI QUADRI IN UNA ZONA DI LUSSO A ROMA NORD A SOLI 469MILA EURO? PRIMA HA TRASCORSO 5 ANNI IN AFFITTO A SPESE DEL SINDACATO UGL, PER POI RISCATTARE LA CASA CON IL 30% DI SCONTO RISPETTO AL VALORE DI MERCATO DALL'ENPAIA, ENTE CHE DIPENDE DAL MINISTERO DEL LAVORO – UNA CLAUSOLA HA CONSENTITO ANCHE ALLA COMPAGNA DEL LEGHISTA DI FARE L’AFFARE…